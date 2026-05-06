Xàtiva pone en marcha "FemBé", una campaña para reforzar la limpieza, el reciclaje y el civismo en la ciudad

El Ayuntamiento de Xàtiva ha impulsado una campaña que se desplegará este mes y durará hasta finales de año, con la que se pretende reforzar la limpieza y fomentar el reciclaje y el civismo en la ciudad. El Ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha «FemBé», una campaña de sensibilización ciudadana centrada en la limpieza, el reciclaje y el civismo, que se desplegará este mes y durará hasta finales de año. La iniciativa, impulsada desde el programa municipal Xàtiva Sostenible, busca consolidar hábitos cotidianos de respeto al espacio público y reforzar la corresponsabilidad de la ciudadanía en el cuidado de la ciudad.

Una de las banderolas colocadas en Xàtiva con la campaña "FemBé". / Ajuntament Xàtiva

«FemBé» se ha concebido como una campaña por fases, con acciones en la calle, materiales educativos y herramientas digitales que se irán incorporando progresivamente a lo largo del año. El planteamiento permite combinar mensajes de continuidad, presentes de forma estable en la vía pública, con acciones puntuales orientadas a centros educativos y vecindario.

Una primera fase visible en la calle

La primera fase de la campaña, que ha arrancado esta semana, contempla un amplio despliegue urbano. Se instalarán cien banderolas distribuidas por la ciudad, que abordan temas como la limpieza compartida del espacio público, la correcta separación de residuos, el servicio gratuito de recogida de muebles y el respeto a las personas mayores y con movilidad reducida ante los orines y excrementos de animales. Algunas de las frases que la ciudadanía podrá leer en las banderolas son «¿Quién mantiene las calles limpias? Toda Xàtiva» o «El pipí me destruye».

Esta acción también incluye mensajes en las papeleras de lugares históricos, que contienen detalles curiosos y conectan el cuidado del espacio público con la historia local. Entre los puntos donde se instalarán figuran la Seu, Sant Francesc, el Palasiet, la plaza de la Trinidad, la plaza de la Seu, el Antiguo Hospital, la plaza de Alejandro VI, la plaza del Mercat y Sant Domènec. En la papelera de la Seu, por ejemplo, se podrá leer el conocido dicho local que afirma que «Esto dura más que la obra de la Seu»; y en la plaza de la Trinidad, los peatones encontrarán la referencia histórica de la Plantà de la primera falla. La intervención convierte cada papelera en un punto de memoria local que vincula la identidad del barrio con el respeto al entorno común.

A estas acciones se sumarán cincuenta cantoneras como elemento de refuerzo visual en distintos puntos de la ciudad, así como un cómic sobre reciclaje pensado como material educativo y divulgativo.

Más acciones hasta diciembre

La campaña continuará con nuevas fases que se irán incorporando a lo largo del año. Entre las acciones previstas figuran talleres en los centros educativos del municipio, un videojuego centrado en la recogida de excrementos y orines de animales en la vía pública, y un concurso de dibujos para escolares, cuyas obras seleccionadas se incorporarán a las papeleras de la ciudad. Con este conjunto de actuaciones, «FemBé» se proyecta como una campaña integral, sostenida en el tiempo y con vocación de generar un impacto real y medible sobre los hábitos de la ciudadanía.

Banderola colocada con la campaña "FemBé" de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que FemBé «no es una campaña al uso, sino un trabajo de fondo para que el cuidado de lo común se note en la calle y se viva como algo de todos». Cerdà ha subrayado que «una ciudad limpia y cívica no se consigue con un cartel, sino con presencia, constancia y herramientas que conecten con todas las edades, desde los escolares hasta los vecinos y vecinas que pasean cada día por nuestras calles». El alcalde ha puesto en valor «el carácter por fases de la campaña, que permite ir sumando acciones y mantener el mensaje vivo durante todo el año, llegando a la calle, al aula y a los hogares».

Por su parte, la concejala de Gestión de Residuos, Maria Beltrán, ha remarcado que «esta propuesta combina la intervención urbana, la educación y la comunicación para implicar a la ciudadanía en el cuidado del espacio común. ‘FemBé’ será una herramienta para reforzar el sentimiento de pertenencia y la convivencia, partiendo de gestos cotidianos que tienen un impacto directo sobre la ciudad».

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Sobre Xàtiva Sostenible

Xàtiva Sostenible es el programa municipal del Ayuntamiento de Xàtiva en materia de medio ambiente, sostenibilidad y gestión responsable de residuos. Su misión es promover hábitos cívicos y sostenibles entre la ciudadanía a través de iniciativas educativas, de sensibilización y de participación activa en la vida del municipio.