Más de 150 deportistas de la Comunitat Valenciana participarán en el primer torneo de baloncesto inclusivo Ciutat d'Ontinyent

Ontinyent será ejemplo de como el deporte puede ser una gran herramienta de inclusión e integración. El próximo 17 de mayo, la capital de la Vall d'Albaida acogerá el I Torneig OCB-IN ‘Ciutat d'Ontinyent’, una competición de baloncesto inclusivo organizada por el Ayuntamiento de Ontinyent con la colaboración del Ontinyent Club de Bàsquet y de ADIV, la Asociación de Asistencia y Deporte Inclusivo de València. El acontecimiento era presentado este jueves por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez y el regidor de Deportes, Ferran Gandia; acompañados por José Calatayud del Ontinyent CB y David Soler, coordinador de Aspromivise Xàtiva y entrenador en el Genovés CB.

Presentación del torneo de baloncesto inclusivo en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

La cita tendrá lugar en el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent, a partir de las 9.30 horas, y reunirá a un total de 12 equipos y más de 150 deportistas procedentes de clubes de toda la Comunitat Valenciana. Además, el Torneo OCB-IN ‘Ciutat d'Ontinyent’ corresponderá a la 4.ª jornada de la Liga de Baloncesto Inclusivo de ADIV. Ontinyent tendrá doble representación, puesto que, además de la participación del equipo OCB-IN Aitex, también competirá el equipo de baloncesto del centro ocupacional ‘José Antonio Bodoque’.

Jorge Rodríguez subrayaba que Ontinyent es una “ciudad que cuida y que trabaja para que nadie quede atrás, apostando por la inclusión real en todos los ámbitos de la vida social y deportiva". El alcalde destacaba las inversiones municipales en infraestructuras y servicios destinados a personas con diversidad funcional, así como la importancia de promover actividades inclusivas que garanticen la igualdad efectiva. Rodríguez felicitaba el Ontinyent Club de Bàsquet y Aspromivise por impulsar un proyecto “bonito y serio”, y destacaba “el optimismo y la energía” que desprende el deporte adaptado, invitando la ciudadanía a disfrutar de un torneo que considera “un ejemplo de los valores de inclusión y convivencia que definen Ontinyent”.

A su vez, Ferran Gandia destacaba que el torneo de baloncesto inclusivo representa una "nueva propuesta deportiva que llena de orgullo la ciudad, tanto por su carácter inclusivo como por su magnitud". El regidor de Deportes remarcaba que” es la primera vez que Ontinyent acoge una competición de estas características, con el apoyo decidido del ayuntamiento”. Gandia ponía en valor la “visión global y participativa del deporte, así como la tarea del Ontinyent Club de Bàsquet para crear un equipo inclusivo muy implicado y participativo”. También señalaba que el torneo convertirá Ontinyent en epicentro del baloncesto inclusivo valenciano, con equipos llegados de toda la Comunitat Valenciana.

Desde el Ontinyent CB, José Calatayud, incidía que tanto con este torneo como con la creación del equipo inclusivo del club “lo que buscamos es una inclusión real y demostrar que el baloncesto es un lenguaje común” y recordaba que “cada miércoles trabajamos con el equipo OCB-IN Aitex y para nosotros este proyecto es como una lección de vida y que no implica solo a las jugadoras y jugadores, sino también a sus familias. No queremos que se quede solo en un proyecto deportivo y queremos involucrar a la totalidad del club y a las familias para conseguir la igualdad real”.

Por su parte, David Soler, agradecía estas iniciativas que apuestan por una línea “muy necesaria en la sociedad” y que no es fácil. “Las personas con unas capacidades diferentes también pueden disfrutar del baloncesto y los clubes tienen que ser capaces de abrir las puertas”, concluía.

Cartel del torneo de baloncesto inclusivo que se celebrará en Ontinyent. / Levante-EMV

Actividades del Ontinyent CB

Además, este torneo será la culminación de una semana de actividades para el Ontinyent Club de Bàsquet. Así, el jueves 14 de mayo, el club local ofrecerá una charla sobre Boccia, un deporte inclusivo para personas en silla de ruedas y parálisis cerebral. La charla estará impartida por el mismo David Soler y será una actividad abierta a deportistas, entrenadores, docentes y público general y que tendrá lugar a las 18.30 horas en el pabellón Fernando Rubio.

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En la misma ubicación, el sábado 16 de mayo, el club celebrará, en horario por la mañana, su tradicional Torneo Esteban Albert, con más de 25 años de historia, para los equipos de su escuela y otros clubes invitados. Por la tarde, tendrá lugar el II Memorial Jesús Sanz ‘Mesana’, que organizará partidos entre equipos formados por padres y madres de la escuela de baloncesto. El domingo, el I Torneo OCB-IN ‘Ciutat d'Ontinyent’ pondrá el broche a una semana de deporte e inclusión.