Aplazan la Trobada de la Costera en Llocnou d’en Fenollet al 23 de mayo

La previsión de lluvias para este próximo fin de semana ha obligado a aplazar la Trobada d’Escoles en Valencià de la Costera, que tenía que celebrarse este sábado, 9 de mayo, en Llocnou d’en Fenollet. Escola Valenciana, entidad organizadora de estas fiestas por la lengua que recorren el territorio, ha informado que se pospone al sábado 23 de mayo la Trobada de la Costera. También se ha aplazado al mismo día 23 otra Trobada prevista para este fin de semana, la de l’Horta Sud, que tenía que celebrarse también este sábado en Beniparrell. Se celebrará también el 23 de mayo.

Cartel de la Trobada de la Costera en Llocnou d'en Fenollet aplazada al 23 de mayo. / Levante-EMV

Los organizadores exponen que la decisión se ha tomado ante las previsiones meteorológicas para este sábado y manifiestan que aunque “no es una decisión fácil”, se toma “pensando en el bienestar y la seguridad de todas las personas participantes”.

La Costera se preparaba para celebrar este próximo sábado la gran fiesta por la lengua, para reivindicar la enseñanza en valenciano, con la XXXIV Trobada d’Escoles en Valencià, en Llocnou d’en Fenollet. La Trobada iba a llenar este sábado las calles de la localidad con actividades y unos 80 talleres didácticos organizados por centros educativos, asociaciones, entidades culturales, universidades y otras organizaciones, además de actuaciones de la Muixeranga, danzas populares y música en directo. El lema de este año es “Tenim història, som futur”. Un lema que, según la organización, “invita a coger fuerzas para los años que vienen, desde la experiencia que nos da una trayectoria consolidada en la defensa de la lengua, pero, al mismo tiempo, nos hace poner el foco en el futuro por el que seguimos trabajando desde la colectividad”. La Coordinadora de la Costera subrayaba que el lema es “una alusión al camino recorrido por la cultura propia, y un mensaje de esperanza compartida en un momento en que nos hace falta, más que nunca, hacer comunidad y reconstruir los afectos”.

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Otros aplazamientos

La previsión de lluvia ha motivado el aplazamiento de la fiesta educativa por la lengua al próximo 23 de mayo. La alerta meteorológica también ha afectado a otros eventos y actividades como la 18ª carrera por la diversidad que organiza cada año la asociación Aspromivise en Xàtiva y que este 2026 estaba prevista para este jueves, 7 de mayo. La cita ha sido aplazada al próximo 28 de mayo. También se ha aplazado el II Concurs d’Arròs Caldós i Pastissets de Moniato de Ontinyent. El evento estaba programado para este sábado y se ha pospuesto un día, trasladándolo al domingo 10 de mayo, con los mismos horarios. El Ayuntamiento de Ontinyent pide a aquellos que estén apuntados al concurso y que no puedan acudir con el cambio previsto al domingo, que avisen al consistorio. Las personas que se inscribieron para la comida y que finalmente no puedan acudir podrán recuperar los 3 euros abonados para la inscripción.