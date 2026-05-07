¿Ha aumentado la criminalidad en Xàtiva o únicamente la percepción social de inseguridad?

En los últimos meses, tras los robos perpetrados en la zona de Bixquert, la seguridad ciudadana en Xàtiva se ha convertido en un tema recurrente en el debate público. Vecinos, gobierno municipal y partidos de la oposición ofrecen visiones distintas sobre una misma realidad.

¿Vivimos realmente en una ciudad más insegura o estamos ante una percepción social amplificada del problema?

Los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan que desde 2022 (1.287 delitos) hasta 2025 (1.437 delitos) la criminalidad ha aumentado en Xàtiva un 11,66%. Se trata de un crecimiento moderado pero sostenido en el tiempo, que además supera los niveles previos a la pandemia (1.182 delitos en 2019).

En términos interanuales, se observan incrementos en delitos especialmente sensibles para la ciudadanía, como los robos en viviendas (102 en 2025 frente a 81 en 2024), los hurtos (354 frente a 318) o los robos con violencia e intimidación (20 frente a 15).

Gráfico de elaboración propia sobre la evolución de la criminalidad en Xàtiva. / A.H.

A esta realidad se suma un factor clave: la percepción de inseguridad. Aunque Xàtiva mantiene ratios de criminalidad por debajo de la media provincial y autonómica, el aumento de determinados delitos muy visibles y que atentan a algo tan íntimo como el lugar donde se vive (como los robos en domicilios) tiene un fuerte impacto psicológico en los vecinos.

El ser humano tiende a activar, de forma inconsciente, mecanismos de respuesta psicológica automática ante la percepción de un ataque cuando observa que el hecho delictivo se puede encontrar cerca de la puerta de su casa. Ese estado de alerta permanente genera frustración, ansiedad y desesperación constante.

Lo que parece evidente es que existe una lógica preocupación ciudadana ante un aumento lento y sostenido de la criminalidad. Los datos comparativos autonómicos no borran la inquietud ni la preocupación vecinal.

Estadística oficial sobre la criminalidad en Xàtiva. / Ministerio del Interior

Por otro lado, el debate político tampoco contribuye a clarificar la situación. Mientras los partidos de la oposición alertan de un deterioro catastrofista de la seguridad, el gobierno municipal los acusa de alarmismo y defiende que la ciudad sigue siendo segura en términos relativos. La dicotomía que siempre existe entre criminalidad estadística y la percepción social del crimen, conjugada con intereses partidistas generan contradicciones evidentes.

Esta confrontación puede generar más incertidumbre social en lugar de favorecer una respuesta institucional y policial coordinada, basada en datos y orientada a un buen diagnóstico criminal riguroso y sosegado. El pánico social es tan perjudicial como el negacionismo o el alarmismo.

Acciones coordinadas

Ante este escenario, si la tendencia al alza se mantiene, podría indicar dificultades en la contención del fenómeno delictivo, una adaptación del delito al contexto local y la necesidad de reforzar estrategias preventivas, más allá de la respuesta reactiva.

A día de hoy Xàtiva no puede considerarse una ciudad insegura en términos comparativos. Sin embargo, la evolución reciente está afectando a la tranquilidad de sus vecinos.

Noticias relacionadas

Afrontar esta situación con realismo, sin alarmismos y mediante acciones coordinadas es clave para mantener la criminalidad en niveles asumibles y preservar la convivencia en la ciudad.