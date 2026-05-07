Buscan a una mujer de 32 años desaparecida en Xàtiva

El Centro Nacional de personas desaparecidas (CNPD) ha difundido en las últimas horas una alerta global de búsqueda relacionada con una vecina de Xàtiva en paradero desconocido que fue vista por última vez en esta localidad.

La familia de Judit G.T. no sabe nada de ella desde el domingo 3 de mayo. Han pasado cuatro días y, a través del órgano dependiente del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas, se ha hecho un llamamiento para tratar de localizarla.

De constitución física normal, Judit nació el 25 de julio de 1993 y en la actualidad mide unos 170 centímetros de altura y pesa alrededor de 60 kilos. Tiene los ojos de color marrón y el pelo liso, largo y castaño. En el anuncio oficial en el que se informa sobre su desaparición se hace hincapié en que la mujer necesita tomar su medicación, puesto que se le perdió la pista de manera repentina y no la llevaba consigo en ese momento.

En la fotografía que se ha difundido por los canales oficiales del CNPD también porta gafas y un aro en la nariz.

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Información al 091

Si dispone de cualquier información sobre la desaparecida, llame al 091, número de la Policía Nacional. Igualmente, si la ha visto o tiene alguna pista puede escribir en el formulario incluido en la web del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Informar?desaparecido=236E9801C7C379839FB75712E9B948C9).