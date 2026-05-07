La centenaria Dulces Campos se expande con un segundo local en Xàtiva

Aunque los comercios tradicionales cada vez pierden más peso como motor económico de las ciudades por los cierres de negocios ocasionados por factores como el auge de la venta en internet, la falta de relevo o el aumento de los costes; lo cierto es que aún hay brotes verdes, empresas que siguen en la brecha e, incluso, aumentan su presencia.

No todo pueden ser malas noticias en este sector. También hay ejemplos de firmas que no bajan la persiana, sino que levantan nuevas. Este es el caso de Dulces Campos, una centenaria pastelería de Xàtiva que va a abrir en 15 semanas - si se cumplen las previsiones- un nuevo local en Xàtiva.

Vicen Campos es la actual dueña de la pastelería. Ayer atendió a Levante-EMV y confirmó la apertura de un segundo establecimiento en la capital de la Costera: «En el número 2 de la plaza Vicent Andrés Estellés tenemos un obrador que nos permite abastecer a más puntos de venta. Hace ocho años, antes de trasladarnos, estábamos en la Alameda y había gente que nos comentaba que nos echaba de menos. Creo que había demanda entre nuestra clientela, nos lo decían los que se trasladaban desde esa punta de Xàtiva. Por ello, decidimos emprender esta nueva aventura».

La responsable de la firma expuso que ha alquilado un local en la calle Baixada de l’Estació que ocupó una pastelería que cerró: «Actualmente está siendo remodelado, lo hemos hecho todo nuevo. Creemos que estará operativo en unos 15 días». Ayer, varios operarios estaban instalando los rótulos en las puertas exteriores.

Varios operarios instalaron ayer los rótulos en la parte exterior del local alquilado por Dulces Campos. / Perales Iborra

Las mismas fuentes de la empresa exponen que han invertido unos 100.00 euros en la reforma: «Vemos perspectivas al negocio, eso está claro», expuso Vicen Campos, que apuntó que en su caso sí hay continuidad en el seno familiar: «Yo soy la cuarta generación de dueños de la pastelería y mi hijo sería la quinta y sí le veo muy interesado. Lo hago porque él sí quiere seguir en el negocio. Tenemos mucho cariño a una empresa que fundó mi bisabuelo».

Consultada por el cierre de pastelerías y panaderías, comentó que una de las razones son los horarios: «Es cierto que son negocios artesanos y son, por decirlo de una manera, muy esclavos». A su vez, explicó que actualmente cuenta con una plantilla de 17 personas, que ha reforzado con otras tres que está formando desde hace meses para que atiendan el nuevo local una vez abra sus puertas: «Nos harían falta tres personas más, que vamos a buscar. La idea es abrir con todo el mundo formado para poder atender desde el principio a la clientela sin problemas».

Fundada en 1915

En la página web corporativa se apunta que la pastelería «fue fundada a principios de siglo por Ricardo Tortosa Belda. Deogracias Campos Vidal, sucesor y hermano político del fundador, se hizo cargo en 1936. A partir de 1968 y hasta 1999 fue titular de la misma Deogracias Campos Palau. Y desde entonces continua la cuarta generación de esta familia con Vicenta Mª Campos», exponen.

También apuntan que en el año 1926 fueron honrados «como proveedores de la Casa Real».

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Ahora, en un contexto de cierres de panaderías y pastelerías -y otros negocios- por la crisis del comercio tradicional, planean la apertura de una segunda tienda en Xàtiva, saliéndose de la tónica generalizada. n