Los ciclistas junior del CC Ontinyent disputan el XXIX Memorial Samuel Llorca de Dénia

El equipo Junior del Club Ciclista Ontinyent, Guerola / Perfil 10, participó el pasado fin de semana en el XXIX Memorial Samuel Llorca de Dénia, en un circuito urbano de 1,5 kilómetros con un tiempo de competición de 1 hora y 20 minutos más 2 vueltas. Un circuito muy rápido donde los ciclistas rodaron a una media de 43’5 kms a la hora.

Una competición que sirvió a los ciclistas del club de Ontinyent para seguir progresando e ir mejorando las condiciones tácticas. Prácticamente, todos los ciclistas del equipo Guerola Perfil 10 estuvieron en el grupo principal metiéndose en las escapadas e intentando reducir diferencias en las que no estaban representados. Al final, llegada al esprint, siendo el vencedor Marc Moncho, del equipo Dqagro-Ricardo Fuentes. El primer corredor del CC Ontinyent fue Beltrán Raso en la 10ª posición.

El equipo se desplazó con 9 ciclistas: Kike Montava, Jorge Alarcón, Beltrán Raso, Itzan Alonso, Federico Velázquez, Javier Delgado, Joan Sanchis, Iván Buleo y Pau Santamaria. Además del décimo puesto de Raso; Jorge Alarcón quedó en el puesto 20; Pau Santamaria en el 21; Iván Buleo en el 25; Joan Sanchis, puesto 31; Javier Delgado, 32º; Federico Velázquez, 36º; Enrique Montava, 40º; e Itzan Alonso, 45º.

Noticias relacionadas

Por equipos, el Guerola/Perfil 10 del Club Ciclista Ontinyent quedó tercer clasificado. La próxima cita será este próximo sábado, 9 de mayo, en Los Navalucillos, con el Campeonato Autonómico de Castilla-La Mancha.