Los ciclistas junior del CC Ontinyent disputan el XXIX Memorial Samuel Llorca de Dénia
Los corredores del club ontinyentí se situaron en el grupo principal, destacando el décimo puesto de Beltrán Raso
El equipo Junior del Club Ciclista Ontinyent, Guerola / Perfil 10, participó el pasado fin de semana en el XXIX Memorial Samuel Llorca de Dénia, en un circuito urbano de 1,5 kilómetros con un tiempo de competición de 1 hora y 20 minutos más 2 vueltas. Un circuito muy rápido donde los ciclistas rodaron a una media de 43’5 kms a la hora.
Una competición que sirvió a los ciclistas del club de Ontinyent para seguir progresando e ir mejorando las condiciones tácticas. Prácticamente, todos los ciclistas del equipo Guerola Perfil 10 estuvieron en el grupo principal metiéndose en las escapadas e intentando reducir diferencias en las que no estaban representados. Al final, llegada al esprint, siendo el vencedor Marc Moncho, del equipo Dqagro-Ricardo Fuentes. El primer corredor del CC Ontinyent fue Beltrán Raso en la 10ª posición.
El equipo se desplazó con 9 ciclistas: Kike Montava, Jorge Alarcón, Beltrán Raso, Itzan Alonso, Federico Velázquez, Javier Delgado, Joan Sanchis, Iván Buleo y Pau Santamaria. Además del décimo puesto de Raso; Jorge Alarcón quedó en el puesto 20; Pau Santamaria en el 21; Iván Buleo en el 25; Joan Sanchis, puesto 31; Javier Delgado, 32º; Federico Velázquez, 36º; Enrique Montava, 40º; e Itzan Alonso, 45º.
Por equipos, el Guerola/Perfil 10 del Club Ciclista Ontinyent quedó tercer clasificado. La próxima cita será este próximo sábado, 9 de mayo, en Los Navalucillos, con el Campeonato Autonómico de Castilla-La Mancha.
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