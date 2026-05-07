Cultura exige indagar si hay restos prehistóricos en la zona donde se proyecta un camping ecológico en Quesa

El Servicio Territorial de Cultura ha emitido un informe desfavorable respecto a la implantación de un camping ecológico -con alojamiento en cabañas y zona para autocaravanas- en el paraje de Las Carboneras de Quesa, en el marco del proceso para la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la actividad, proyectada en suelo no urbanizable de protección forestal de uso agrario con una superficie ocupada de 2.694 m2 y una inversión cercana a 1,5 millones de euros promovida por una empresa privada.

El órgano de la Generalitat recuerda a la promotora la obligación de aportar una memoria de impacto sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano tanto a nivel histórico, artístico, arquitectónico, etnológico, arqueológico y paleontológico.

En ese sentido, el técnico de patrimonio arqueológico que firma el informe recalca que en el entorno del río Grande, donde se diseña la intervención, se tiene constancia de la existencia de un número importante de yacimientos de arte rupestre de tipo Levantino y Esquemático. "De acuerdo con los modelos de poblamiento antiguo estudiados para la zona, estos yacimientos rupestres, de cronología neolítica, tienen que estar vinculados a lugares de hábitat estable situados en zonas llanas próximas a cursos de agua, más si tenemos en consideración el modelo de hábitat documentado en la cercana Ereta del Pedregal de Navarrés", incide la resolución.

Por ello, según expone el técnico, la zona donde se proyecta el camping ecológico "presenta potencial de albergar evidencias de poblamiento prehistórico" y, puesto que la misma nunca ha sido objeto de prospecciones arqueológicas, se considera necesario desarrollar trabajos de esta naturaleza en las 19 parcelas de la actuación -que suman 59.216,69 m2- con carácter previo a la ejecución de las obras.

Planos del proyecto cuya DIC está tramitando la Generalitat. / GVA

Dado que el Ayuntamiento de Quesa no dispone de un Catálogo de Protecciones Municipal actualizado, de acuerdo con lo recogido en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, en la actualidad no están correctamente delimitados los yacimientos arqueológicos del término municipal.

A la vista de estas consideraciones, desde el área de Cultura se valora como "imprescindible" realizar un sondeo arqueológico que debería abarcar todo el ámbito del proyecto.

Informe pericial en contra de la DIC

Por otra parte, diversos propietarios colindantes han presentado alegaciones en contra de la declaración DIC del camping. Entre la documentación trasladada a la Generalitat figura un informe técnico pericial suscrito por un ingeniero agrícola que, a lo largo de 36 páginas, detalla una serie de argumentos para oponerse la instalación. Según este escrito, la escala, permanencia y tipología de la actividad proyectada "son incompatibles con la naturaleza excepcional del uso permitido en esta clasificación de suelo de protección forestal, que únicamente admite instalaciones de interés social controladas de albergue o campamento, no complejos turístico-empresariales de carácter permanente".

El informe sostiene que la superficie edificada total del proyecto (1.877,58 m²) "supera en un 87,75% el límite máximo de 1.000 m² construidos establecido en el artículo 6.6.0.4 de las normas subsidiarias de Quesa, en flagrante vulneración del planeamiento municipal vigente". Por otra parte, según el ingeniero agrícola, la actuación podría generar "un riesgo grave de incendio forestal en una zona de alta vulnerabilidad por la presencia de pinar de Pinus halepensis, sin que el proyecto acredite el cumplimiento de la distancia mínima de 30 metros a masas arbóreas exigida por las normas subsidiarias de Quesa".

Estado actual de las parcelas donde se proyecta el camping de Quesa. / GVA

El camping diseñado está parcialmente incluido en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Sierra de Martés-Muela de Cortes y en el LIC/ZEC Muela de Cortes y el Caroche (Red Natura 2000), figuras de protección ambiental que "requieren la realización de una evaluación de repercusiones adecuada sobre los valores de conservación de estos espacios", ahonda el estudio. Otra alegación apunta a que la implantación del camping "generará afecciones directas e irreversibles sobre los aprovechamientos agrícolas activos (cítricos en regadío, olivares, cultivos de huerta) de las parcelas colindantes, por riesgo de contaminación de suelos y acuíferos, restricción de accesos y competencia por los recursos hídricos".

El informe pide también que se inste a al promotor a subsanar una decena de deficiencias identificadas en la resolución de admisión a trámite de la solicitud de DIC antes de continuar con la tramitación del expediente. En caso de que la actividad se autorice, el documento exige "condiciones estrictas de limitación de la superficie construida al máximo de 1.000 m², eliminando el restaurante y la piscina como incompatibles con el carácter de campamento controlado", junto con la "prohibición de iluminación exterior no imprescindible, la instalación de una red perimetral cortafuegos de 30 metros libre de vegetación, la constitución de una garantía financiera suficiente para la restauración del paraje en caso de abandono o cese de la actividad, y la reducción del plazo de vigencia de la DIC a un máximo de 15 años".

Informes favorables

Además de las cabañas de madera y el espacio para autocaravanas, el proyecto contempla, entre las áreas comunes, una piscina al aire libre, paelleros, baños comunes, zonas ajardinadas, áreas de recreo, senderos naturales y espacios para eventos, así como un restaurante con gastronomía local y la zona de recepción y atención al cliente, con un punto con información turística, reservas y gestión de estancia. Entre las actividades al aire libre propuestas por los promotores, se incluirían excursiones guiadas, rutas de senderismo, alquiler de bicicletas y talleres de naturaleza.

Los estudios aportados por la empresa defienden la viabilidad ambiental y la integración paisajística de la instalación, junto a la creación de “infraestructuras adecuadas para garantizar comodidad y sostenibilidad, gestión eficiente de residuos y control de impacto ambiental”.

En el marco de su tramitación preliminar, el proyecto ha recibido de momento el visto bueno de la Conselleria de Agricultura y el informe favorable del Servicio Territorial de Turismo. El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Generalitat también se ha pronunciado positivamente, al considerar que la actuación "no tendrá efectos apreciables sobre los espacios de la Red Natura 2000".