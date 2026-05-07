El desfase horario en las esferas del reloj de la Seu de Xàtiva

Una lectora de Levante-EMV ha alertado de la situación. Las diferentes esferas que pueblos la parte más alta del edificio de la Seu de Xàtiva están desfasadas. Al menos, en uno de los indicadores se registra un retraso de hasta diez minutos. Eso sí, las señales acústicas sí se oyen a la hora debida. La Plaça de la Seu es uno de los puntos geográficos de la capital de la Costera que suelen visitar los turistas, por lo que recibe un notable tránsito de personas. Así, pueden ser muchos los que se sientan sorprendidos al consultar el reloj emplazado en lo alto del campanario y confirmar que no todas las esferas marcan la misma hora.

La Seu es propiedad de la iglesia, por lo que las tareas de mantenimiento deben ser gestionadas por ellos. Todo apunta a que debe ser un relojero experto el que se haga responsable de sincronizar todas las esferas. No quedan muchos. Miguel Bellver, con un taller en la calle de Sant Francesc es de los pocos "artesanos del tiempo" que aún quedan en territorio nacional. Actualmente, está inmerso en un trabajo importante relacionado con un reloj histórico: se encuentra en pleno proceso de renovación del histórico reloj «dels Quatre Cantons» de Xàtiva, cuyo cristal se desplomó el pasado mes de febrero.