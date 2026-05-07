Masiva participación en el cierre de los centros educativos en Xàtiva ante la huelga

Decenas de docentes, alumnos y familias se han concentrado este jueves en el IES Josep de Ribera de Xàtiva, en el encierro programado ante la huelga educativa indefinida prevista a partir del próximo lunes, 11 de mayo. El instituto setabense aglutinaba a buena parte de las comunidades educativas de los centros de la capital de la Costera y de otras localidades, en un acto reivindicativo que también se ha llevado a cabo en el IES Sivera Font de Canals.

Participantes en el cierre en el IES Josep de Ribera de Xàtiva ante la huelga indefinida en educación. / Perales Iborra

Ramir Moscardó, profesor del IES Josep de Ribera y uno de los impulsores de la asamblea docente de este centro educativo, ha explicado que el acto previsto este jueves “forma parte de un largo proceso de movilización y de reivindicación de la comunidad educativa” ante una situación que consideran insostenible y para la que exigen que la “administración autonómica se siente ya a negociar”. Unas reivindicaciones para la mejora de la educación que “beneficiarán al alumnado y también ayudarán al profesorado a trabajar en mejores condiciones”.

Entre las reivindicaciones, las asambleas organizadas reclaman la bajada de las ratios -"tenemos aulas con 35 alumnos o más”, expresaba Moscardó-; menos burocracia, con la reducción de tareas administrativas; más docentes y profesionales de apoyo para contar con plantillas adecuadas y apoyo a la inclusión; mejores infraestructuras -Ramir Moscardó aludía a la falta de aire acondicionado en los institutos que afecta a la actividad educativa en los meses de más calor-. Otra de las reivindicaciones es la “recuperación del poder adquisitivo por parte del profesorado”, así como la defensa de la lengua propia, el valenciano. “El valenciano está siendo atacado por la Generalitat Valenciana, que se supone que es la que tendría que potenciarlo y cuidarlo”, manifestaba Moscardó.

La asamblea informativa del IES Josep de Ribera ha contado con la participación de integrantes de la comunidad educativa del propio instituto, así como de centros setabenses como el CIPFP La Costera, el IES Doctor Simarro y colegios públicos de infantil y primaria de la ciudad como el Attilio Bruschetti, el Taquígraf Martí el Jacinto Castanyeda, así como docentes de otros centros de la comarca. También han estado presentes en la jornada reivindicativa de Xàtiva profesores llegados de Mallorca, Pamplona y Barcelona.

Interpretación de La Muixeranga en el encierro de docentes en el IES Josep de Ribera, este jueves. / Perales Iborra

El acto ha comenzado con la exposición de los motivos que han llevado a los docentes a la movilización y a la huelga indefinida, en una intervención a cargo de Ramir Moscardó. El profesor ha destacado que “el proceso de movilización va creciendo, es un movimiento que no tiene parada”, y ha puesto en valor la labor de los sindicatos en la negociación.

La jornada ha comenzado con la defensa del valenciano en las aulas y con la interpretación de la “Muixeranga” a cargo de Ricard y Sento, dos profesores y miembros de la Colla de Dolçainers i Tabaleters La Socarrà de Xàtiva, junto a una gran senyera desplegada. En la asamblea han intervenido docentes de varios centros educativos, unos parlamentos que se han intercalado con actuaciones musicales, entre ellas la interpretación de la canción de la “Malaguenya de Barxeta” a cargo de dos profesores, con una versión de la letra adaptada a la reivindicación educativa, reclamando el respaldo y la unidad ante la huelga. La protesta también ha contado con el apoyo de personalidades del mundo de la cultura y la política, que han mostrado su respaldo a las movilizaciones a través de vídeos.

Al cierre de esta edición, el encierro en el IES Josep de Ribera de Xàtiva seguía y la asamblea estaba previsto que se alargara hasta la noche, con cena “de cabasset” de los participantes en las instalaciones del centro.

Otras movilizaciones

La Assemblea de Professorat del CIPFP La Costera también se ha organizado y contempla acciones ante la huelga educativa. Así, llevarán a cabo una acción simbólica y reivindicativa en la Fira de l’Estudiantat de Xàtiva del 8 de mayo. Los profesores se manifestarán con chalecos reflectantes y carteles con el lema “docent treballant en precari”, con el objetivo de “mostrar nuestro malestar y reivindicar unas condiciones dignas por la educación pública y el profesorado”. El CIPFP La Costera también ha remitido una carta a las familias, alumnados y empresas que colaboran con el centro para explicar los motivos de la huelga y las carencias del centro de Xàtiva.

Una actuación musical en el encierro educativo en el IES Josep de Ribera de Xàtiva, este jueves. / Perales Iborra

En la Costera, además del IES Josep de Ribera de Xàtiva, el IES Sivera Font de Canals también acoge la jornada reivindicativa de la educación pública. En el centro canalense, desde las 18:30 horas se ha programado un encuentro abierto a toda la comunidad educativa con diversas actividades, que incluyen talleres, charlas, música y una cena popular “en un ambiente reivindicativo y participativo”.

La Assemblea de Docents del Sivera Font remarcan que esta jornada ha sido posible gracias a la colaboración de la asociación de familias AFA del instituto y la implicación activa del profesorado, el alumnado y las familias de todos los centros públicos de Canals, “que han sumado esfuerzos para hacer realidad esta convocatoria”.

PSPV La Costera-La Canal

Las reivindicaciones del profesorado de la Costera han recabado el apoyo también de diversas formaciones políticas. El PSPV de la Costera-Canal manifestaba su respaldo a la huelga educativa del 11 de mayo y exigía a la Generalitat Valenciana “que deje de poner excusas y se siente a negociar de manera inmediata con las organizaciones sindicales”. Los socialistas de la comarca afirman que las demandas del profesorado “no son solo una cuestión retributiva, sino que están directamente relacionadas con la mejora del conjunto del sistema educativo público”. El PSPV censura que “quien deteriora la educación pública no es el profesorado que se moviliza para defenderla, sino un Consell que se niega a escuchar, a negociar y a avanzar”.

El secretario comarcal, Abel Martí, lamenta la “falta de respeto total y absoluta” de la Conselleria d’Educació y denuncia que el departamento autonómico, en una carta que se ha hecho llegar a las familias, “insulta las reivindicaciones del profesorado tratándolas como el resultado de un privilegio y no como un derecho consolidado a tener una educación de calidad y en las mejores condiciones”. Martí denuncia el “tono amenazador y chantajista” del Consell del PP, al que reclama que “abandone la propaganda, la dilación y las excusas, y que abra una negociación real sobre los principales problemas planteados por la comunidad educativa”. “La educación pública necesita respeto, diálogo y soluciones. No necesita confrontación ni intentos de dividir a la comunidad educativa”, afirma el secretario del PSPV de la Costera-Canal.

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Los socialistas han mostrado su apoyo “sin fisuras” a la huelga educativa y animan al profesorado a continuar en sus reivindicaciones para “frenar tanto los recortes, como el modelo ideológico que el PP quiere imponer en la escuela pública”, expresan en un comunicado.