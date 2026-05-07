Masters Ballet vuelven del CND España con 65 primeros y 23 segundos premios

La academia Masters Ballet de Ontinyent participó a principios de mes -1,2 y 3 de mayo- en la final nacional del concurso CND España, celebrada en Cartagena. Y destacan los resultados logrados: "23 segundos premios, 65 primeros premios y, de ellos, 40 obtenidos por unanimidad del jurado. Además, conseguimos 9 felicitaciones del jurado y entre ella, 5 estrellas de Oro para la escuela, un nuevo galardón que reconoce las coreografías con la máxima puntuación de todos los miembros del jurado", apuntan.

"Dicho así, casi parece imposible… pero lo verdaderamente importante no son solo los resultados. Año tras año, esta escuela nos sigue emocionando por algo mucho más grande: la admiración que despiertan nuestros alumnos. Es difícil describir lo que se siente al ver a tantos bailarines, de tantas edades, defendiendo su trabajo con tanta calidad, entrega y verdad. Emociona profundamente. Nos hace tomar conciencia de la enorme suerte que tenemos de contar con cada uno de ellos… y, por supuesto, con el apoyo imprescindible de sus familias y de este magnífico equipo de profesores. También es cierto que todo esto produce vértigo… pero es un vértigo precioso", apuntan desde la cademia.

Además, queremos también destacan los logros en la sección de becas, "donde varios alumnos han recibido importantes reconocimientos":

✨ Daniel Soriano

• 1 semana en Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma

• 50% de beca en un curso de verano en Centro Formazione AIDA

• 100% en The Place Studio

• 1 año de formación en Northern School of Contemporary Dance

✨ Pau Cerdà

• Curso de verano “Dansa per a tots”

✨ Daniela Gomis y Marta Climent

• 1 semana de oyente en Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma

• 2 semanas de clases en Ribarroja

Además, exponen que "todos los alumnos participantes en coreografías grupales han sido seleccionados para la Final Internacional, que se celebrará en Madrid el próximo mes de octubre".

Desfile en Bélgica

A su vez, desde Master Ballet comentan que "en otro orden de cosas, y desde el apartado de desfiles y actuaciones internacionales, el pasado jueves 30 de abril viajaba a Genk (Bélgica) una expedición formada por 20 bailarines de nuestra escuela para participar en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Genk con el espectáculo Mare Nostrum".

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"La coincidencia de ambos acontecimientos durante las mismas fechas pone especialmente en valor el intenso trabajo artístico y organizativo que vive actualmente la escuela, compaginando simultáneamente la participación en competiciones nacionales de alto nivel con proyectos internacionales de exhibición y representación cultural fuera de nuestras fronteras. La presencia de nuestros alumnos en un festival internacional de estas características supone, además, una importante experiencia artística y humana, así como una oportunidad de intercambio cultural y proyección exterior del trabajo que se desarrolla diariamente en nuestra ciudad", apostillan desde la Academia.