Medios aéreos frenan un conato de incendio provocado por un rayo en Xàtiva

Las lluvias que durante todo el día han ido cayendo de forma intermitente a lo largo de la provincia de Valencia también han ido acompañadas por rayos y truenos, que en ocasiones causan incendios. Así ha ocurrido en Xàtiva, donde los servicios de extinción han frenado un conato de incendio pasadas las siete de la tarde en una zona escarpada.

Las fuentes consultadas por Levante-EMV han comentado que "todo ha ocurrido a las 19.07 horas de la tarde. Se han destinado un coordinador forestal y una brigada del Consorcio, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat -una de ellas helitransportada- y tres medios aéreos de GVA. Los medios aéreos han actuado sobre el terreno para que el conato no fuera a más frenado y ya lo tienen prácticamente finalizado. El incidente ha tenido lugar en un punto bastante escarpado, perteneciente a una zona montañosa".

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De momento, las lluvias han aparecido en las zonas de interior de forma constante, aunque no se han registrado grandes trombas. Y todos los indicios apuntan a que la tónica será similar durante las próximas jornadas. Así, la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha fijado un 40 % de probabilidad de precipitaciones para la jornada de mañana en Xàtiva y Ontinyent, cifra que aumenta hasta el 75 % en la jornada del sábado. Vienen días de chubasqueros y paraguas.