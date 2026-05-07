Ontinyent aplaza la Fira de Tendes, Tapes i Rock al próximo fin de semana por la previsión de lluvia
La organización mantiene inicialmente la programación prevista e informará por los canales oficiales de cualquier posible modificación
El Ayuntamiento de Ontinyent y las entidades participantes de la XIII Fira de Tendes, Tapes i Rock han acordado aplazar la celebración del evento comercial y gastronómico al próximo fin de semana del 15, 16 y 17 de mayo, ante la adversa previsión meteorológica anunciada para los próximos días.
Desde la organización se ha optado por este cambio de fechas con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la feria, así como la seguridad y la mejor experiencia posible tanto para los establecimientos participantes como para el público asistente.
Inicialmente, se mantiene la programación prevista tanto en cuanto a la participación comercial y gastronómica como las actividades familiares y las actuaciones musicales anunciadas. Sin embargo, en caso de que se produzca alguna modificación puntual derivada del cambio de fechas, esta será comunicada próximamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Ontinyent.
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