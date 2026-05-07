"Queremos que las familias entiendan los motivos por los que los profesores vamos a la huelga"

El sector educativo está en pie de guerra. El próximo 11 de mayo se ha convocado una huelga indefinida como respuesta a la falta de acuerdo con la conselleria de Educación. Los docentes han dicho basta y hoy han comenzado las movilizaciones. Así, en prácticamente todas las comarcas de la provincia de Valencia se ha coordinado un cierre voluntario en un instituto o colegio como antesala a la gran manifestación que llegará dentro de cuatro días. En Ontinyent, por ejemplo, el centro educativo escogido es el CEIP Vicent Gironés. Los docentes prevén estar allí hasta pasadas las doce de la noche.

Profesores que han participado en la reunión celebrada en la Sala Gomis. / Levante-EMV

Antes, a las seis y media de la tarde, han convocado en la sala Gomis un encuentro con las familias con el objetivo de explicar los motivos de las movilizaciones coordinadas parte del profesorado. Vanessa Escrivà es una de las portavoces de la Asamblea comarcal de la Vall d'Albaida, constituida la pasada semana. Ha atendido a Levante-EMV y ha explicado como está discurriendo la protesta: "Hemos querido trasladar a las familias los motivos que nos llevan a la huelga. Queremos que entiendan las razones que nos llevan a actuar. Han venido unas 100 familias a la sala Gomis, lo que es todo un éxito si encima tenemos en cuenta el mal tiempo", ha comentado. Después, los docentes y las familias han participado en un paseo reivindicativo hasta el centro en el que está teniendo lugar el cierre.

"Creo que nos hemos hecho entender. Y nos han manifestado su apoyo. El balance es positivo" ha proseguido Escrivà. También ha comentado que en la actualidad son unos 60 los docentes concentrados en el CEIP Vicent Gironés de la capital de la Vall d'Albaida: "Seguramente vengan más", ha apuntado. "El día 11 comenzará la huelga y no sabemos cuando acabará. Bueno, sí, acabará cuando la conselleria se siente a negociar en condiciones, porque ahora lo que está pasando es que se burla de nosotros".

Los profesores han confirmado que hasta el próximo 11 de mayo seguirán realizando las protestas que diariamente realizan en sus centros. Y preparan una concentración en Ontinyent para las 9 de la mañana. Luego, se subirán a tres autobuses para sumarse a las protestas de València.

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Escrivà ha confirmado que la asamblea comarcal ya suma en la actualidad a casi 130 profesores que dan clases en colegios e institutos ubicados en la provincia de la Vall d'Albaida.