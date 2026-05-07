"Solo queremos que se ponga en contacto con la familia, si necesita un respiro lo entenderemos"

El Centro Nacional de personas desaparecidas (CNPD) ha alertado de forma reciente sobre la desaparición de Judit G. T, vecina de Xàtiva de 32 años de edad, que se encuentra en paradero desconocido y fue vista por última vez el pasado viernes 1 de mayo. Levante-EMV ha contactado con su familia, que han confirmado que fueron sus amigos quienes interpusieron una denuncia en la comisaría que la Policía Nacional tiene en la localidad al no contar con noticias de ella.

Mercedes Uceldo, prima de Judit, ha atendido a este diario y ha pedido colaboración para hablar con su familia: "No tenemos señales de ella desde el 1 de mayo, aunque se puso la denuncia el domingo porque debían pasar 48 horas. Fueron sus amigos los que dieron la voz de alarma y acudieron a la comisaría de la Policía Nacional". Uceldo reside en Castilla La Mancha, pero está en contacto con familiares que sí están en Xàtiva: "Ella vive allí, en su casa es independiente. Yo me enteré ayer de lo que pasaba, pero sus familiares de allí sí lo sabían".

"Solo pedimos que si ha decidido tomar un respiro o algo que se ponga en contacto con nosotros, estamos muy preocupados. No sabemos nada, su teléfono no da tono, es como si estuviera apagado. Queremos que sepa que su familia la está esperando. Si necesita un respiro que lo diga, pero necesitamos que nos diga algo. Estamos esperándola con los brazos abiertos. Si quiere, que llame a la Policía Nacional o la Guardia Civil, pero queremos saber de ella", ha explicado la familiar.

La familia de Judit G.T. confirma que fue vista por última vez el viernes 1 de mayo en Xàtiva / Levante-EMV

Descripción

En la descripción publicada con motivo de la alerta se confirma que Judit es "de constitución física normal, nació el 25 de julio de 1993 y en la actualidad mide unos 170 centímetros de altura y pesa alrededor de 60 kilos. Tiene los ojos de color marrón y el pelo liso, largo y castaño. En el anuncio oficial en el que se informa sobre su desaparición se hace hincapié en que la mujer necesita tomar su medicación, puesto que se le perdió la pista de manera repentina y no la llevaba consigo en ese momento".

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En la fotografía que se ha difundido por los canales oficiales del CNPD también porta gafas y un aro en la nariz. La mujer ha compartido recientemente contenido en redes sociales.