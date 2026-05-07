Sanidad amplía consultas y lava la cara del centro de salud de Canals con una inversión de 263.000 euros
La intervención redistribuirá espacios en dos plantas de las instalaciones y mejorará la climatización y la iluminación
El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha reforzado las inversiones para adecuar los obsoletos centros de salud de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. Después de las mejoras promovidas en las instalaciones de Bocairent o Sant Rafel de Ontinyent, el área sanitaria ha licitado ahora un contrato valorado en 263.000 euros para la adecuación del espacio destinado a la ampliación de consultas en el centro de salud de Canals.
La zona de actuación se distribuye en dos plantas. En la primera se llevará a cabo el desplazamiento del tabique existente entre la sala de espera de matrona y el distribuidor, con el objetivo de generar una nueva consulta y prolongar el recorrido del distribuidor. Según se desgrana en el proyecto de actuación, el almacén anexo se adecuará como despacho para la trabajadora social. En lo que respecta a las instalaciones, se dotará a ambos recintos (consulta y despacho) de un sistema de climatización.
Asimismo, se procederá a la sustitución de las luminarias para dar cumplimiento a las prescripciones establecidas por la Generalitat Valenciana en materia de iluminación en centros sanitarios, especialmente en lo relativo a los niveles de iluminancia en zonas de exploración y trabajo asistencial.
Redistribución de espacios
Por otra parte, en la planta baja se planea la redistribución completa de los espacios existentes, interviniendo sobre los dos almacenes, la sala técnica destinada al grupo electrógeno y la sala de extracciones, así como la dotación de un sistema de climatización.
El proyecto de las obras subraya que el objetivo final es "atender a la necesidad de habilitación y adecuación de consultas para la Atención Primaria del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, debido al crecimiento de la demanda actual, así como a la antigüedad y actualización de espacios necesarios de algunos centros de salud, ya que son originales de la construcción inicial".
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