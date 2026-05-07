La Semana de la Educación de Xàtiva reconoce al profesorado jubilado y la excelencia académica

Xàtiva continúa celebrando la Semana de la Educación con diversos actos de reconocimiento a la comunidad educativa. Este miércoles tuvo lugar el acto de entrega de los Premios Extraordinarios al alumnado con mejor expediente académico de los centros educativos de la ciudad, mientras que hoy, 7 de mayo, será el turno del homenaje al personal docente jubilado.

El acto de reconocimiento al alumnado premiado puso en valor el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los estudiantes de Primaria y Secundaria que han destacado por sus excelentes resultados académicos durante el curso.

Entre el alumnado galardonado se encuentran estudiantes de los centros CEIP Attilio Bruschetti, CEIP Jacinto Castañeda -La Bola-, CEIP Martínez Bellver, CEIP Taquígraf Martí, Claret, Nuestra Señora de la Seo, CEP Gozalbes Vera, así como de los institutos IES Josep de Ribera e IES Doctor Lluís Simarro Lacabra.

En Educación Primaria han sido reconocidos Joan Benages Carballo, Albert Blasco Ferrer y Rubén Cuenca García (CEIP Attilio Bruschetti); Vera Aragón Fraile, Andreu Climent Ferreras y Carles Lluch Pascual (La Bola); Gemma López Vidal, Gemma Ortega Mesa y Sara Pascual Prats (CEIP Martínez Bellver); Hanin Bashar Toumeh, Rafa Blesa Marco y Lara Escrihuela Bolinches (CEIP Taquígraf Martí); Sara Andrés Peris, Ana Aznar Ordiñana y Pablo García Bono (Claret); Adriana Doina Ursut (Nuestra Señora de la Seo); y Azahar Badal Climent, Julen García Santamargarita y Aina Nácher Morata (CEP Gozálbes Vera).

En cuanto a los Premios Extraordinarios de Secundaria, el alumnado distinguido ha sido Sara Martínez Caballero y Marives Puchades Díaz (Nuestra Señora de la Seo); Alberto Manzano Ordiñana (Claret); Guillem Ruiz Peris (IES Josep de Ribera); y Arnau Blasco Sarrió, Vicent Domínguez Balaguer y Haridian Sanchis Prats (IES Doctor Lluís Simarro Lacabra).

Reconocimiento al profesorado jubilado

Por otro lado, hoy miércoles 7 de mayo, a las 20 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura, tendrá lugar el acto de homenaje al profesorado jubilado de los diferentes centros educativos de la ciudad. Este reconocimiento pretende agradecer la dedicación y la trayectoria profesional del personal docente que ha contribuido durante décadas a la formación de generaciones de estudiantes de Xàtiva.

En total, serán homenajeadas 25 personas vinculadas a distintos centros educativos de la ciudad. Del CEIP Martínez Bellver será reconocida Sonia Bas Pino; de La Bola, María Yolanda Climent de los Santos; y del CEP Gozalbes Vera, Ana Teresa García Martínez, María Carmen Martínez Arenas, Jacqueline Albert García y Amalia Maronda Cabral.

También recibirán este homenaje Cristina Tortosa García, del CEE Pla de la Mesquita; Dolores Gómez Esteve y Josep Besalduch Bel, del centro Claret; María Teresa Serra Baixauli, de La Inmaculada; y Maria Dolores Garcés Julve y Maria Luisa Ubeda Barberá, del CIPFP La Costera.

En cuanto al IES Doctor Lluís Simarro Lacabra, las personas homenajeadas serán Francisco José Baldrés Sanchis, Josep Antoni Carmona Sanjaime, Rubén Colomer Beltrán, Josep Joan Cuenca Bolinches, Josefa Micó Chapí, Alfonso Ribera Palmi, M. Carmen Toribio Vergara y Neus Vera Cucó.

Finalmente, del IES Josep de Ribera serán reconocidos Caridad Alonso Borja, Gracia Maria Álvarez Bosch, Salvador Argente Simarro y David Mahiques Alberola, mientras que del Conservatori Municipal de Música Lluís Milà será homenajeada Carmen Badia Sanchis.

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Últimas actividades

Las actividades de la Semana de la Educación continuarán mañana por la mañana, cuando está prevista la Feria del Estudiantado en la Albereda Jaume I, donde por la tarde también tendrán lugar actividades infantiles de 0 a 3 años. Por último, el domingo está prevista una excursión familiar por la Costa del Castell, dirigida a todos los públicos. Es necesaria inscripción previa, que puede realizarse en la Casa de la Joventut, en el teléfono 96 228 18 03 o en la dirección educa@xativa.es.