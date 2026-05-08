El Atzeneta se juega la última carta por la salvación visitando al Castellonense

Última jornada de la liga regular de Tercera Federación. Última jornada para los equipos de la Vall d’Albaida. Una fecha descafeinada para el Ontinyent 1931, que hizo los deberes por la salvación hace ya varias semanas y vio esfumarse recientemente sus opciones de disputar el playoff. Por su parte, el Atzeneta llega con todo en juego en la parte baja de la clasificación y tendrá que medirse al campeón de liga, el Castellonense. El conjunto “taronja” puede encontrarse con diversos escenarios al finalizar la jornada.

De nuevo habrá jornada unificada, que se disputará el sábado a las 18:30 horas. El Atzeneta visitará al Castellonense. Para depender de sí mismo en la lucha por la permanencia y evitar el descenso directo, el conjunto de Garrido necesita ganar. En caso de victoria, se abrirían dos escenarios posibles, ambos dependientes del resultado que consiga el Crevillente en su partido.

El primer escenario contempla una victoria del Crevillente. En ese caso, el Atzeneta evitaría el descenso directo, pero quedaría condicionado a un posible descenso por arrastre, ya que el Castellón “B” disputará el playout de permanencia en Segunda Federación. Si el filial albinegro logra salvar la categoría, el Atzeneta también mantendría la permanencia. El segundo supuesto es que el Crevillente empate o pierda su encuentro; en ese caso, los de El Regit certificarían automáticamente la salvación.

En caso de que el Atzeneta no consiga puntuar y el Alzira sí sume los tres puntos, serían los atzeneteros quienes perderían la categoría de forma directa en favor del conjunto de la Ribera. Por otro lado, si el Atzeneta empata en L’Almenà, tendría asegurada la permanencia, aunque quedaría pendiente del posible arrastre desde Segunda Federación. Además, en caso de empate a puntos al final de la jornada entre Crevillente y Atzeneta, habría que acudir al gol average general, que actualmente favorece a los alicantinos, para determinar qué equipo certificaría al cien por cien la permanencia.

Para este duelo, el Atzeneta llega tras vencer al Ontinyent 1931 (2-1). Serán baja para el último choque Salva Marí y Moha, ambos por sanción. El Castellonense, por su parte, afronta el encuentro sin presión tras conseguir el campeonato de liga la pasada jornada y, con ello, el ascenso de categoría. En el partido de la primera vuelta, los de Iñaki Rodríguez se impusieron por la mínima en El Regit (0-1).

En El Clariano, el Ontinyent 1931 recibirá al Atlético Levante. Los de Roberto Bas han tenido un final de temporada complicado, acumulando derrotas que les dejaron sin opciones de pelear por el playoff. En los últimos cinco partidos, los “blanc-i-negres” tan solo han sumado una victoria, precisamente frente al Castellonense (2-3). En la última jornada cayeron en casa del Atzeneta (2-1). Sin embargo, lo más preocupante ha sido la dinámica en su estadio, donde acumulan cuatro derrotas consecutivas. Por ello, los de la capital de la Vall d’Albaida buscarán despedir la temporada regalando una victoria a su afición. Afrontan el último compromiso con las bajas por sanción de Jorge García y Andreu Serrano.

El Atlético Levante buscará los tres puntos para intentar finalizar la temporada lo más arriba posible y aprovechar las ventajas clasificatorias que ello puede conllevar en las eliminatorias de playoff. En el partido de la primera vuelta, disputado en la Ciudad Deportiva de Buñol, el marcador terminó con empate sin goles (0-0).

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Con esta jornada se cerrará la liga regular para los equipos valldalbaidenses, con un Ontinyent 1931 que ya tiene asegurada su participación la próxima temporada en categoría nacional y un Atzeneta aún con un futuro incierto, aunque con las probabilidades a su favor para continuar una campaña más en Tercera Federación.