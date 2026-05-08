Compromís da una demostración de fuerza en Ontinyent con un lleno en los premios Roure a un año de elecciones

Compromís por Ontinyent celebró este jueves un multitudinario acto de entrega de los Premios Roure Valencià 2026. El Centre Cultural Caixa Ontinyent se llenó a tope para homenajear a Famílies pel Valencià, la AFA del CEIP Lluís Vives y la Coordinadora de Pensionistas de la Vall d'Albaida, así como Emília Tortosa, militante histórica del valencianismo en Ontinyent, quien recibió el Roure a la Trayectoria.

El portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, agradeció la entrega y la energía expresada por todo el público asistente, y manifestó que su formación política "tiene la fuerza, el equipo y el proyecto para ganar el cambio que Ontinyent merece y necesita".

En palabras de Calabuig, “hemos vivido unos Premios Roure Valencià multitudinarios, emotivos y llenos de energía y ganas de cambio. Las entidades galardonadas, el tejido asociativo, los medios de comunicación, los partidos políticos progresistas, los y las representantes de Compromís en las diferentes instituciones, nuestra militancia y simpatizantes, y la ciudadanía en general nos han acompañado en una velada muy intensa. Percibimos ganas de cambio en Ontinyent después de tantos años de mayoría absoluta y, como hemos expresado en el acto, nosotros nos dejaremos la piel y trabajaremos día a día, escuchando y pisando cada calle y cada barrio, para devolver la ilusión a la gente de Ontinyent”.

“Famílies pel Valencià, la AFA del CEIP Lluís Vives y la Coordinadora de Pensionistas de la Vall d'Albaida son tres ejemplos de la importancia que tiene la movilización social. Son tres entidades que, ante las dificultades, han elegido implicarse y dar un paso adelante en defensa de los servicios públicos y el bienestar de todas y todos. Además, este año hemos homenajeado nuestra compañera Emília Tortosa con el Roure a la Trayectoria. Una mujer luchadora, comprometida, que irradia luz y que lucha con firmeza por las causas justas. Una persona que ha dado sentido y estabilidad siempre a nuestro colectivo, y que merece este reconocimiento. En definitiva, las entidades y personas galardonadas este año son el reflejo del Ontinyent que queremos ser, una ciudad que no se resigna, que lucha de forma colectiva para transformar el presente y avanzar hacia futuro”, ha apuntado Calabuig.

Cargos de Compromís en el acto

El portavoz valencianista ha apuntado que “también queremos agradecer a las compañeras y compañeros Àgueda Micó, Gerard Fullana, Jesús Pla i Dolors Gimeno, y a nuestro estimado alcalde Rafa Portero, sus palabras durante el acto, alentándonos a todas y todos a continuar trabajando por el presente y el futuro de Ontinyent, tanto desde las instituciones como desde el tejido social. Además, queremos agradecer sinceramente la participación de Sofia Salido y Marcos Terol, que redondearon la velada con un acompañamiento musical precioso, y a nuestra compañera, Jorja Mollà, por conducir el acto de una forma tan brillante”.

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“Estos Premios Roure Valencià son el primer paso. Hemos vivido una jornada de encuentro y reivindicación que cogemos como punto de partida del año que nos queda por delante hasta las próximas elecciones municipales. Ontinyent merece más, y Compromís por Ontinyent tenemos claro que defender y querer nuestra ciudad significa atender los problemas y necesidades reales de la gente, recuperar el diálogo y la participación, invertir cada euro público en el bienestar de la mayoría social y el refuerzo de los servicios públicos, y afrontar con ambición los retos que tenemos delante en materia de vivienda, sostenibilidad, oportunidades de futuro y modelo de ciudad. Gracias a todas las personas que han hecho de estos Premios Roure Valencià 2026 una celebración inolvidable”, concluyó Nico Calabuig.