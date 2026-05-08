De la despoblación a la resiliencia: la Vall d'Albaida es la comarca valenciana con menor riesgo de pobreza

La despoblación es una amenaza silenciosa pero constante en la Vall d'Albaida, una comarca alejada de las principales capitales, con un histórico déficit de comunicaciones a cuestas y una fuerte dispersión geográfica: no en vano, 20 de los 34 municipios que la integran tienen menos de un millar de habitantes.

Pero este territorio está acostumbrado a la resiliencia. Prueba de ello es que, a pesar de sus condicionantes, la Vall d'Albaida es la comarca que presenta la proporción de personas con carencia material severa más baja de toda la Comunitat Valenciana, puesto que solo el 4,8% de los vecinos que residen en hogares no pueden permitirse al menos 4 de los 6 conceptos considerados necesarios para tener un nivel de vida adecuado.

La Vall d'Albaida, que cerró 2024 con un incremento de casi un millar de habitantes (+1,1%), también es la comarca de la provincia de Valencia que registra un valor más bajo de la tasa Arope, el principal indicador europeo para medir el riesgo de pobreza o exclusión social, en función de los ingresos de las familias, la privación material y social severa, y la intensidad de trabajo.

Según la Encuesta de Conciciones de Vida (ECV) de 2025, cuyos datos acaba de hacer públicos el Institut Valencià d'Estadística, en este territorio el índice Arope de pobreza se situó el año pasado en el 19,9%, solo por encima de las comarcas castellonenses del Alto Mijares (19,5%) y els Ports ( un 19,2%) y seis puntos por debajo del valor anotado para el total de la población de la Comunitat Valenciana (donde la tasa alcanzó el 25,8%), tras experimentar en la Vall un descenso importante en los últimos cuatro años. En 2021, la marca alcanzaba el 24,8%, por encima de la contabilizada en las comarcas vecinas de la Costera y la Canal de Navarrés.

En cambio, en 2025 se volvieron las tornas y la Costera se situó ligeramente por debajo de la media autonómica, con un 25,8% de personas en riesgo de pobreza. El indicador en esta comarca ha crecido un punto respecto a 2024 y se mantiene en similares términos que en 2021. En la Canal de Navarrés, la tasa se ha reducido al 22,8%, tres puntos menos que el año pasado.

El riesgo de pobreza -según el índice Arope- afecta más a las mujeres (el 24% en la Canal, el 25% en la Costera y el 21% en la Vall) y a los menores de 16 años (el 31,8% en la Canal, el 33,7% en la Costera y el 24,7% en la Vall).

En cuanto a la tasa de privación material y social severa, afecta al 5,6% de la población de la Costera (el 5,8% de hombres, el 5,3% de mujeres y el 5,1% de menores de 16 años), al 5,3% de la población de la Costera (5,8% de hombres, 4,8% de mujeres y 5 % de niños) y al 4,6% de la población de la Vall d'Albaida (4,9% de hombres, 4,4% de niños y 4,8% de niños). En las tres comarcas, este indicador ha retrocedido a la mitad desde 2020 (cuando superaba el 9% globalmente en todo el territorio) y en dos puntos solo en un año, respecto a 2024.

TASA DE RIESGO DE POBREZA POR COMARCAS 2025

2.000 euros de diferencia de renta entre comarcas vecinas

En la última foto fija que ofrece la Encuesta de Condiciones de Vida, la Vall d'Albaida también aparece entre las comarcas valenciana con una mayor renta media por unidad de consumo (en concreto la octava, con un valor de 22.166 euros), un indicador calculado a partir de los los ingresos obtenidos por los hogares en 2024 siguiendo el conocido como modelo de pequeñas áreas.

La Costera, en cambio, se sitúa en la parte baja de la clasificación, ligeramente por debajo de la media de la Comunitat Valenciana, con una renta de 20.323 euros por hogar. En la Canal de Navarrés, la renta por unidad de consumo alcanzó los 21.434 euros, un dato que coloca a este territorio en la parte media de la tabla, pese a su escasa población y su desfavorecida posición geográfica.

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En el último lustro, la renta media de los hogares ha crecido en 4.867 euros en la Canal, en 3.454 euros en la Costera y en 4.238 euros en la Vall d'Albaida.