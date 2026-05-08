El diseño de un instrumento de medición de la educación financiera gana el Premi d'Investigació Econòmica

La Fundació Universitària Campus d'Ontinyent ha resuelto la última convocatoria de su Premi d'Investigació en Economia con la concesión del galardón al proyecto “Diseño y aplicación de uno instrumento de medición para el diagnóstico y mejora de la educación financiera en Ontinyent”, presentado por la investigadora Maria de Carmen Bas Cerdà. El jurado ha acordado otorgar el premio por unanimidad, destacando la calidad científica y técnica de la propuesta, así como su viabilidad y el interés social de la investigación.

El premio, dotado con 4.000 euros, tiene como objetivo fomentar la investigación vinculada al ámbito de la economía en el contexto geográfico de Ontinyent, la Vall d'Albaida y las comarcas centrales, a la vez que refuerza el papel del campus de Ontinyent como espacio de generación de conocimiento e innovación. La iniciativa pretende impulsar trabajos originales e inéditos que contribuyan a profundizar en aspectos relevantes de la economía con aplicación práctica en el territorio. El proyecto ganador plantea la creación y aplicación de un instrumento específico para mesurar el nivel de educación financiera de la población de Ontinyent, con el objetivo de detectar necesidades, establecer diagnósticos y proponer estrategias de mejora. El jurado ha valorado especialmente la utilidad potencial del trabajo para generar datos que puedan orientar futuras acciones formativas, divulgativas o de planificación en materia de educación económica y financiera.

El regidor de Educación del Ayuntamiento de Ontinyent, Ferran Gandia, que ejercía la presidencia del jurado de esta edición, destacaba que “con este premio se quiere continuar consolidando el campus de Ontinyent como un motor de investigación y transferencia de conocimiento vinculado a las necesidades reales de nuestro entorno”. Gandia remarcaba que “la investigación premiada aborda una cuestión de gran actualidad y trascendencia social como es la educación financiera, fundamental para la toma de decisiones responsables tanto en el ámbito personal como colectivo”. El regidor incidía también en que “desde la fundación campus Ontinyent se trabaja para favorecer iniciativas que conectan el mundo académico con la realidad económica y social del territorio, fomentando estudios que puedan tener una aplicación práctica y revertir positivamente en la ciudadanía”. Las bases del premio establecían como criterios de valoración la originalidad de los proyectos, el interés científico, la adecuación y viabilidad de las propuestas y el currículum investigador de las personas participantes. La composición del jurado ha sido integrada por representantes de la fundación y de la Facultad de Economía de la Universitat de València, así como por miembros del mundo académico universitario vinculados al campus de Ontinyent.

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Desde la fundación universitaria destacan que esta convocatoria "da continuidad al objetivo de promover la investigación universitaria vinculada al desarrollo económico y social del territorio, reforzando al mismo tiempo el vínculo entre la universidad y la ciudad de Ontinyent".