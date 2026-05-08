Féretros y lápidas en el IES Pou Clar de Ontinyent para retratar la situación de la educación pública
Los docentes del centro escenifican un funeral para visibilizar sus demandas antes de la huelga indefinida que comienza el lunes
Vestidos de negro, marchando en procesión y portando un ferétro y varias lápidas. Los docentes del IES Pou Clar de Ontinyent han escenificado un funeral este viernes por los pasillos del centro para "retratar" la situación de la enseñanza pública y visibilizar sus protestas previas a la huelga indefinida del profesorado que se iniciará este próximo lunes 11 de mayo
El personal docente de la Vall d'Albaida comenzó a caldear el ambiente este jueves con el encierro voluntario en el CEIP Vicent Gironés, donde los movilizados permanecieron hasta medianoche. El acto fue la antesala de la manifestación que llegará dentro de cuatro días y estuvo acompañado de un encuentro con las familias con el objetivo de explicar los motivos de las movilizaciones coordinadas.
Mientras tanto, las protestas se suceden en los centros. Es el caso del IES Pou Clar de Ontinyent, en cuya fachada se han colgado dos grandes pancartas con lemas reivindicativos: "Lluitem per la educació pública i de qualitat" i "Per l'escola pública, sí al valencià", rezan los mensajes a la entrada del complejo, donde ayer también se organizó una concentración con cacerolada incluida.
Este viernes, los docentes del centro han protagonizado una performance que simulaba un entierro. En las lápidas que portaban consigo los participantes, se leían algunas de las reivindicaciones del colectivo acompañadas del mensaje "Descanse en Paz (DEP)": "Recuperar el poder adquisitivo, educación en valenciano, educación pública y de calidad, burocracia excesiva, ratios bajas, plantillas y condiciones dignas, espacios de trabajo dignos, profesorado experto con igualdad de condiciones..." han sido algunas de las demandas trasladadas por los manifestantes.
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