La inactividad de la promotora deja en vía muerta otra planta solar en Xàtiva

La inactividad de la empresa promotora ha dejado el punto muerto la planta solar de 1.740 paneles proyectada sobre una superficie de 13.344 metros cuadrados en el sector Canyoles de Xàtiva, a 746 metros del núcleo urbano de la Granja de la Costera.

La Conselleria de Innovación e Industria ha declarado la caducidad del expediente relativo a la concesión de los permisos de la actuación tras varios requerimientos de documentación infructuosos que no fueron atendidos por la firma Bricoenergy, SL, radicada en València. Este paso resultaba fundamental para sacar a información pública el proyecto, un trámite preceptivo en el procedimiento que ha decaído con la última resolución.

La impulsora de la central fotovoltaica "La Granja de la Costera", diseñada con 0,875 MW de potencia instalada y un presupuesto cercano al medio millón de euros, inició en 2022 el procedimiento administrativo para la obtención de las autorizaciones pertinentes por parte de la Generalitat. La fase de información pública fue anunciada por la administración autonómica en diciembre de 2025, pero las solicitudes para el abono de las correspondientes tasas de publicación del anuncio del proceso en los diarios oficiales no pudieron notificarse a la mercantil en enero de 2026 por "incomparecencia telemática", con lo cual resultaron rechazadas.

Del mismo modo, desde la conselleria se advirtió a la promotora de que, una vez transcurrido el plazo de tres meses contados desde el siguiente al de notificación, sin que se hubiera acreditado el pago de las tasas y por encontrarse el expediente paralizado por causa imputable al interesado, se produciría la caducidad del mismo con el consecuente archivo de actuaciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación.

Con posterioridad, se le concedió otro plazo de 10 días a la compañía dedicada a la explotación de instalaciones productoras de energía para que presentara las alegaciones, documentos y justificaciones que estimaran pertinentes, pero esta notificación también resultó rechazada el pasado 19 de marzo, dado que la interesada no accedió a su contenido.

El carpetazo del expediente ha sido notificado tanto a Bricoenergy, SL como al Ayuntamiento de Xàtiva y a la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU como responsable del centro de seccionamiento al que iba a conectarse el parque solar, ideado en una zona agrícola dominada de naranjos en la conocida como l'Horta de les Dotze, a 847 metros al oeste de la zona industrial de Xàtiva y a unos 340 metros del río Canyoles.

La instalación iba a ir acompañada de una línea de evacuación eléctrica de 20 kilovatios con un primer tramo soterrado de 47 metros, seguido de otro trazado aéreo a lo largo de 279 metros de longitud sobre tres nuevas torres metálicas, para transportar la energía generada .

Otras plantas con problemas

Junto a este proyecto -ahora archivado- hay otras tres centrales solares en fase de tramitación en Xàtiva, todas ellas en la zona del Carraixet. La primera de las plantas solares que se proyectó en la ciudad a raíz del boom de las renovables ha tenido que volver recientemente a la casilla de salida tras varios años de tramitación. La promotora de la actuación junto al barranco del Tossal de la Palma y la carretera que une la Llosa y Manuel se ha visto obligada a suprimir 1.200 paneles y a soterrar la línea eléctrica para salvar los escollos técnicos y cumplir los requerimientos normativos, reduciendo un 30% su inversión. Por otra parte, el Consell también frenó hace un año la planta "Tossal Solar" al denegarle el permiso ambiental por su afección sobre el medio.

En las últimas semanas, la administración autonómica ha tumbado otro parque con 3.488 módulos fotovoltaicos en la vecina localidad de Rotglà i Corberà por pretender asentarse sobre terreno singular protegido. El Servicio de Paisaje informó negativamente respecto la concesión de los permisos al no garantizarse el mantenimiento de los valores paisajísticos del territorio que han querido preservarse por el planeamiento municipal.