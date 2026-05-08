La Llosa de Ranes ofrece 5 becas laborales para estudiantes

El Ayuntamiento de la Llosa de Ranes impulsa, por segundo año consecutivo, el programa “La Llosa et beca”, a través del cual se convocan 5 becas de formación dirigidas a todo el estudiantado que haya cursado ciclos formativos, estudios universitarios o enseñanzas universitarias oficiales de Grado durante el curso académico 2025-2026.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años y las prácticas formativas se desarrollarán durante los meses de julio y agosto de 2026. Las personas beneficiarias podrán completar su preparación académica con experiencia práctica en diferentes áreas municipales, favoreciendo así su incorporación futura al mercado laboral.

En concreto, se concederán dos becas para el área administrativa (una durante el mes de julio y otra en agosto), y tres becas para el área educativa y sociocultural, de las cuales dos se desarrollarán en julio y una en agosto. Las tareas a realizar se adaptarán al perfil formativo de los estudiantes seleccionados. Las becas cuentan con una dotación de 600 euros brutos mensuales y una dedicación de 25 horas semanales. El horario será determinado por el ayuntamiento en función de las necesidades de cada servicio. Las bases se pueden consultar en la sede electrónica de la página web del ayuntamiento. El plazo para presentar las solicitudes está abierto del 7 al 26 de mayo de 2026.

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La alcaldesa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo, ha destacado que «con este programa continuamos apostando por ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes, ayudándolos a adquirir experiencia laboral y a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica». Por su parte, el regidor de Juventud de la Llosa de Ranes, Javier Camarasa, ha señalado que este programa «es una herramienta muy valiosa para que los jóvenes tengan un primer contacto con el mundo laboral desde el ámbito público y en un entorno próximo». Camarasa ha destacado que esta iniciativa se lleva a cabo con fondos propios del ayuntamiento y ha animado a todo el estudiantado que cumpla los requisitos a presentar su solicitud y aprovechar esta experiencia formativa.