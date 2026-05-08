Localizan con vida a la mujer de 32 años desaparecida en Xàtiva el pasado viernes 1 de mayo

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDS) ha desactivado la búsqueda de Judit G. T, la mujer de 32 años de edad residente en Xàtiva cuyo paradero se desconocía desde el pasado 1 de mayo. Sus familiares han confirmado a Levante-EMV que Judit ha sido encontrada con vida. Los investigadores de la Policía Nacional se hicieron cargo de las pesquisas para dar con ella el pasado domingo 3 de mayo y, tras cinco días de indagaciones, al final ha sido encontrada. Al final, ha sido la propia Judit la que ha hecho acto de presencia en la comisaría de la Policía Nacional de Xàtiva esta mañana.

Este periódico contactó ayer con algunos de sus familiares, que confirmaron que habían sido sus amigos quienes habían dado la voz de alarma al no contar con noticias de ella. La noticia fue ampliamente compartida a través de las redes sociales. Mercedes Uceldo, prima de Judit, hizo un llamamiento para que se pusiera en contacto con sus allegados: "Solo queremos saber que está bien. Si ha decidido tomar un respiro o algo que se ponga en contacto con nosotros, estamos muy preocupados", comentó, alertando sobre el hecho de que el teléfono móvil de la mujer desaparecida no daba tono desde hace varios días. La situación se solapó también con la ausencia de publicaciones de Judit en redes sociales, canal en la que es muy prolífica publicando vídeos de caminatas por senderos de Xàtiva, por ejemplo.

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Hoy, siete días después de que se le perdiera el rastro, Judit G. T. ya ha dado señales de vida. Su búsqueda ya está desactivada.