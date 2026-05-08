L'Olleria suple la falta de espacio en el cementerio con 156 nuevos nichos

La falta de espacio para enterramientos acecha al cementerio de l’Olleria y el ayuntamiento ejecutará la construcción de 156 nichos nuevos para paliar las carencias. Aunque la intervención no alcanzará las previsiones contempladas en la ampliación del cementerio trazada en 2022. El Ayuntamiento de l’Olleria ha sacado a concurso la construcción de 156 nichos, con un presupuesto de licitación de 172.715 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La memoria del proyecto señala que, actualmente, hay unos 75 nichos libres que “puedan dar servicio a las necesidades de la población”, remarcando que, según datos de años anteriores, la ocupación media del camposanto es de unos 90 nichos por año.

Entrada principal al cementerio de l'Olleria. / AGUSTI PERALES IBORRA

La actuación prevista ahora forma parte de un proyecto más amplio, de una obra completa de ampliación del cementerio, que el consistorio trazó en 2022 con un presupuesto de 1.104.338 euros. La memoria de la actuación pone de manifiesto que con los 156 nuevos nichos que se ejecutarán ahora no se alcanzará la previsión fijada por la memoria redactada de la obra completa de ampliación del cementerio. El organigrama de esa ampliación apuntaba que en el año 2025 deberían haberse construido 399 nichos. En los dos proyectos ejecutados anteriormente se abrieron 201 nichos nuevos que, junto a los 156 planteados ahora, sumaran un total de 357 sepulturas, “quedándose esta cantidad por debajo de las previsiones inicialmente previstas”, advierte la memoria del proyecto.

Los nichos serán prefabricados y el módulo previsto será en forma de “U” para “garantizar la estanqueidad” de los lixiviados y que los módulos prefabricados cumplan con las condiciones dimensionales exigidas en la normativa de la Comunitat Valenciana. La obra se centrará en la realización del rasanteo de la cimentación, la propia cimentación, con losa de hormigón armada y el montaje de los nichos prefabricados se realizará sobre la losa de cimentación. Los módulos contarán con una cubierta de tabiquillos para la formación de pendientes y teja cerámica árabe. Además, se ejecutará un muro de bloques de hormigón para el cierre de los dos laterales del bloque de nichos, así como el conducto de ventilación entre la parte trasera de los nichos y el muro de cerramiento.

El proyecto apunta que se valorarán las mejoras que puedan ofrecer las empresas licitadoras a la hora de resolver la adjudicación. Las mejoras previstas son el incremento de las unidades de pavimentación con solera de hormigón en el patio del cementerio, hasta llegar a completar los 150 metros de solera; así como el incremento de las unidades de bancos, con 6 bancos a instalar en la zona de ampliación prevista.

Ampliaciones

L’Olleria ha ejecutado en los últimos años ampliaciones del espacio del cementerio para atender las necesidades de la población. Desde que el consistorio redactó en 2022 el proyecto de ampliación del camposanto, con un importe de 1,1 millones de euros, se han llevado a cabo dos obras, que han sumado 201 nichos. La última se licitó en diciembre de 2024 por 89.824 euros y se ejecutó el año pasado, con la construcción de 99 nichos nuevos. Cuando se llevó a cabo esta obra, el cementerio contaba solo con 40 nichos libres, por lo que el ayuntamiento exponía la “necesidad” de la obra para atender las demandas del municipio. Ahora, la escasa “bolsa” de nichos libres obliga a emprender una nueva ampliación del cementerio con la construcción de 156 nuevas sepulturas.