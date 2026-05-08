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Montaverner alerta de posibles casos de envenenamiento de perros en el municipio

Aunque el foco principal se ha localizado en la Plaça Major, no se descarta que pueda haber más puntos afectados en otras zonas de la localidad

Un perro en el veterinario, en una imagen de archivo.

Un perro en el veterinario, en una imagen de archivo. / ICOVV

Lluis Cebriá

Montaverner

El Ayuntamiento de Montaverner ha lanzado un aviso importante a la población después de que se hayan detectado varios presuntos casos de envenenamiento de perros en este municipio de la Vall d'Albaida. Aunque los hechos están siendo investigados, se sospecha de la presencia de alguna sustancia tóxica que puede ser percibida como un alimento por los canes.

Según detallan fuentes municipales, el foco principal se ha detectado en la Plaça Major del pueblo, si bien no se descarta que pueda haber más puntos afectados en otras zonas de la localidad.

Desde el consistorio de Montaverner se ha hecho un llamamiento a todos los propietarios de mascotas para que extremen la preocuación, prestando especial vigilancia a sus animales durante los paseos. El mensaje de alerta también pide evitar que los perros ingieran cualquier objeto o elemento que pudiera estar camuflado en la tierra.

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Alerta inmediata

Igualmente, el ayuntamiento ha recomendado a los vecinos que, en caso de detectar cualquier sustancia sospechosa o comportamiento extraño sus animales, avisen rápidamente al veterinario y a la Guardia Civil para adoptar con la mayor urgencia las medidas que correspondan.

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