Navarrés reconoce con una placa al técnico de la diputación que facilitó el resurgir de Playamonte
El consistorio homenajea a Salvador Bru por su "implicación y colaboración en la restauración y mejora de un espacio tan importante" para el pueblo que acaba de revalidar su bandera azul por cuarto año consecutivo
El Ayuntamiento de Navarrés instaló este jueves una placa homenaje en el paraje de Playamonte para reconocer Salvador Bru Tortosa, técnico de la Diputación de València, su implicación y colaboración en la restauración y mejora de este espacio tan importante para Navarrés, que acaba de revalidar por cuarto año consecutivo la bandera azul como zona de baño. El texto de la lámina colocada en el enclave destaca su "profesionalidad, calidad humana y su amor por la naturaleza".
"Su asesoramiento técnico, orientación y ayuda para acceder a subvenciones fueron fundamentales durante todo el proceso de recuperación del paraje. En gran parte, que hoy Playamonte luzca como lo hace también es gracias a su trabajo y compromiso con nuestro entorno", han señalado desde el consistorio, que agradece a Salvadur Bru su ayuda para "cuidar y poner en valor uno de los rincones más queridos de nuestro municipio".
De charca a playa de interior con bandera azul
El lago de Playamonte estuvo durante muchos años abandonado, con el agua sin condiciones para el baño y con el entorno degradado, hasta que el gobierno municipal apostó decididamente por recuperar el paraje para convertirlo en lo que es actualmente, una playa de interior óptima para el baño que atrae a numerosos vecinos y visitantes durante el verano.
La recuperación de Playamonte y sus excelentes condiciones para el baño que presenta el lago lo convirtieron en 2023 en la primera playa de interior en conseguir la Bandera Azul, la distinción que cada año entrega la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y que distingue con el máximo certificado de calidad a las playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas de España que la consiguen.
- Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- Ingresada la azafata del avión medicalizado que llevó a infectados de hantavirus a Países Bajos
- Un avión vinculado al traslado de pacientes con síntomas de hantavirus hace escala en Valencia
- El aeropuerto de Valencia contará con 402 millones de euros para su remodelación y la tercera planta fotovoltaica más grande de España
- El Nou Mestalla entra en la fase clave de su gran cubierta
- Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029
- Dónde lloverá más hoy en la Comunitat Valenciana: las comarcas que pueden recibir hasta 100 l/m2 esta tarde