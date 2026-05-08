La Nova organiza una Trobada de músicos para celebrar el 125 aniversario
La sociedad musical programa un año repleto de actividades para festejar la legalización de la entidad en 1901
La Societat Musical La Nova de Xàtiva celebra este año su 125 aniversario -desde la legalización como sociedad musical en 1901- y para festejar la efeméride ha programado un año repleto de actividades, que empezó el pasado 1 de marzo con el Concert Extraordinari de l’Aniversari, celebrado en el Gran Teatre de Xàtiva y en el que participaron las dos agrupaciones de La Nova, la Orquesta y la Banda Sinfónica.
Pasadas las dos festividades en las que la música tiene un lugar destacado, las Fallas y la Semana Santa, la Societat Musical La Nova vuelve a los actos de celebración de su aniversario. En esta ocasión está programada una Trobada para músicos, exmúsicos, socios y simpatizantes de La Nova. Este acto pretende ser un punto de reencuentro social para todas y todos los que alguna vez han formado parte o continúan formando parte de La Nova. El acto tendrá lugar el domingo 17 de mayo a las 10.30 horas en el edificio social de la sociedad, sede de la Escola de Música de La Nova. Después de un acto protocolario y entrega de detalles por el 125.º aniversario, empezará un desfile al son de pasodoble que recorrerá la Albereda de Xàtiva hasta llegar al otro local social de la sociedad, el Espai Cultural La Nova. Finalizado el desfile habrá un vino de honor para los asistentes y un buen rato de música y hermandad.
El resto de actos programados se darán a conocer en la página web y redes sociales de la Societat Musical La Nova, pero desde la banda de música avanzan que contarán con algunos conciertos de música de cámara, grandes conciertos especiales y actividades lúdicas.
Para conocer más sobre la historia de la Societat Musical, se puede consultar la información publicada en la página web de La Nova (https://www.musicanova.es/sobre-nosaltres) o adquiriendo el libro “La Nova de Xàtiva. Història d’una societat artística i musical (1863-2023)”, escrito por el historiador de Xàtiva y colaborador de Levante-EMV, Salvador Català, editado por la sociedad musical.
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