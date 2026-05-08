El Olímpic afronta una decisiva última jornada para la lucha por la promoción de ascenso

El CD Olímpic de Xàtiva afrontará este domingo, a las 12.00 horas, una última jornada decisiva en la lucha por disputar la promoción de ascenso a Tercera RFEF. El conjunto entrenado por José Manuel Rueda visitará al Eldense B, líder del grupo y con opciones de proclamarse campeón y ascender, mientras que el Torrevieja, rival directo de los setabenses, recibirá al Rayo Ibense. Las cuentas del Olímpic pasan obligatoriamente por ganar en Elda y esperar que el Torrevieja no consiga la victoria.

En la previa del encuentro, Rueda ha reconocido que el partido tiene un carácter especial por tratarse del cierre de la temporada regular, aunque ha rechazado cualquier sensación de resignación. “Hay gente por ahí que dice que es el último, que cómo vamos a ir allí y le vamos a ganar al líder. Parece que no competimos”, ha señalado el técnico.

El entrenador del Olímpic ha reivindicado el rendimiento de su equipo lejos de casa y ha recordado que “somos ahora mismo el segundo equipo con más puntos fuera de casa”. Además, ha insistido en que el equipo debe centrarse exclusivamente en su partido: “Nosotros tenemos que salir a ganarlo con nuestras armas o con lo que nosotros creamos conveniente para sacar los tres puntos. Si se da la casualidad de que Torrevieja no gana o empata, pues ahí estamos”.

Rueda ha explicado que el Olímpic llega condicionado por varias bajas importantes. Raúl Mollá y Marc Grau no podrán jugar por sanción, lo que obligará a una defensa inédita esta temporada, mientras que Nico Cabanes continúa lesionado. Emilio, por su parte, sí está entrenando y podría entrar en la convocatoria. “Seguramente tengamos que hacer algo nuevo que no hemos hecho en toda la liga”, ha reconocido el técnico en referencia a los cambios defensivos obligados por las ausencias.

El preparador setabense también ha destacado el potencial del rival, al que considera “el equipo más competitivo de toda la liga”. Sobre el Eldense B, ha señalado que es un filial que “no se rinde nunca” y que ha conseguido numerosos triunfos en los minutos finales, algo que, a su juicio, demuestra su capacidad competitiva.

Pese a depender también del resultado del Torrevieja, Rueda ha recordado que en el fútbol “los partidos se tienen que jugar” y ha puesto como ejemplo recientes resultados inesperados de la competición. “El que se fije en las clasificaciones o no ha jugado al fútbol o se dedica a otra cosa”, ha afirmado. El Olímpic intentará repetir además el precedente de la pasada temporada, cuando logró ganar en Elda por 0-1 en los últimos minutos. “¿Por qué no este año también puede ser?”, ha concluido el entrenador.

Benigànim y l'Olleria

El Benigànim cierra la temporada visitando al Carcaixent, en un partido que se disputa este domingo a las 12 horas. Después de tres derrotas consecutivas, el conjunto de la Vall d'Albaida ha descendido algunos puestos en la tabla, situándose cerca de la zona de peligro. El equipo "ganxut" buscará una victoria para finalizar la competición regular.

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L'Olleria visita al Alberic Sucemart, en un encuentro que se disputa también este domingo a las 12 horas (es jornada unificada), un duelo entre dos equipos en zona de descenso. Los de la Vall d'Albaida son colistas con 22 puntos, cuatro menos que el penúltimo, por lo que cerrarán la liga en la cola de la clasificación y descendidos.