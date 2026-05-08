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Salir de la mediocridad deportiva

"Tal vez un día el Olímpic tenga ese proyecto a medio y largo plazo. Pero, no lo demoren mucho porque cada vez cuesta más bajar a La Murta"

El Olímpic en un partido reciente en la Murta.

El Olímpic en un partido reciente en la Murta. / CD Olímpic

Félix Lluch

Xàtiva

Última jornada de la liga regular para muchos equipos, y entre ellos el CD Olímpic. También lo es para el Castellonense, que recibirá este sábado la Copa como campeón de su grupo de la Tercera RFEF, y, por lo tanto, su ascenso.

Les invito a no simplificar el hecho, a no pensar que es fácil teniendo un mecenas. ¿Cuántos ejemplos quieren de equipos con mecenas que han fracasado? Fíjense más en su modelo: de continuidad de su cuerpo técnico, de paciencia, de proyecto, de perseverancia…

Y los del Xàtiva suspiramos por salir de la mediocridad deportiva en la que llevamos inmersos tantos años. Cada vez hay menos que recuerden el paso por la Tercera División “de antes” o de los partidos de Segunda B. Gracias a esa categoría llegué a participar en “carruseles”. Cuando uno no ha comido una buena paella y solo come arroz hervido no piensa en mejores formas de prepararlo.

Otra vez, me temo, vamos a llegar tarde, nos van a faltar uno o dos puntitos, para al menos disputar una fase de ascenso, pero, valioso es haber llegado a la última jornada.

Tal vez un día el Olímpic tenga ese proyecto a medio y largo plazo. Ese día, de verdad, se iniciará la recuperación del club (si es que se quiere recuperar). Pero, un consejo humilde: no lo demoren o demoremos mucho porque cada vez cuesta más bajar a La Murta.

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