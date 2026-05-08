En Onda
Salir de la mediocridad deportiva
"Tal vez un día el Olímpic tenga ese proyecto a medio y largo plazo. Pero, no lo demoren mucho porque cada vez cuesta más bajar a La Murta"
Félix Lluch
Última jornada de la liga regular para muchos equipos, y entre ellos el CD Olímpic. También lo es para el Castellonense, que recibirá este sábado la Copa como campeón de su grupo de la Tercera RFEF, y, por lo tanto, su ascenso.
Les invito a no simplificar el hecho, a no pensar que es fácil teniendo un mecenas. ¿Cuántos ejemplos quieren de equipos con mecenas que han fracasado? Fíjense más en su modelo: de continuidad de su cuerpo técnico, de paciencia, de proyecto, de perseverancia…
Y los del Xàtiva suspiramos por salir de la mediocridad deportiva en la que llevamos inmersos tantos años. Cada vez hay menos que recuerden el paso por la Tercera División “de antes” o de los partidos de Segunda B. Gracias a esa categoría llegué a participar en “carruseles”. Cuando uno no ha comido una buena paella y solo come arroz hervido no piensa en mejores formas de prepararlo.
Otra vez, me temo, vamos a llegar tarde, nos van a faltar uno o dos puntitos, para al menos disputar una fase de ascenso, pero, valioso es haber llegado a la última jornada.
Tal vez un día el Olímpic tenga ese proyecto a medio y largo plazo. Ese día, de verdad, se iniciará la recuperación del club (si es que se quiere recuperar). Pero, un consejo humilde: no lo demoren o demoremos mucho porque cada vez cuesta más bajar a La Murta.
De momento, objetivo cumplido: viajaremos a Elda con opciones matemáticas. ¡Qué los números nos sean propicios!
Suscríbete para seguir leyendo
- Mark Fenwick, arquitecto del Nou Mestalla: 'Será un estadio capaz de asustar; mejor que el Metropolitano
- Cincuenta familias viven desde hace veinte años en una urbanización inacabada y sin luz en l’Énova
- Un amigo del peluquero asesinado en València: 'No es justo, Cristian solo quería tener una vida mejor
- Ingresada la afazata del avión medicalizado que llevó a infectados de hantavirus a Países Bajos
- Tradición en la Safor: Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Bellreguard y Potries se quedan sin comuniones este año
- Un avión vinculado al traslado de pacientes con síntomas de hantavirus hace escala en Valencia
- Colapso en las Urgencias de València: 'Mi madre de 86 años lleva 110 horas esperando en una sala cerrada y desorientada
- La pérdida de la bandera azul en la playa del Cabanyal acaba con tormenta política