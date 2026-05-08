Transportes modificará la señalización de acceso a Ontinyent por la A-7 para reducir el tráfico pesado

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España va a proceder a la modificación de la señalización de acceso a Ontinyent por la autovía A-7, atendiendo así la petición hecha al respecto desde el Ayuntamiento de Ontinyent, para reducir el tráfico pesado por el Camí Real de Gandia, recientemente remodelado por la Diputació de València. En concreto, la actuación contempla la retirada de la señalización del Polígono Industrial El Pla desde la salida 417, incluyendo el cartel de salida existente en el punto kilométrico 417+660. De este modo se elimina el paso de vehículos pesados por el Camí Real de Gandia, de titularidad municipal, puesto que esta vía se considera urbana y está diseñada para el paso del vecindario del diseminado de la zona, y no para vehículos pesados.

El Camí Real de Gandia vio recientemente mejorado el tramo comprendido entre Ontinyent y Agullent con una actuación ejecutada dentro del Plan de Caminos de Interés Territorial de la Diputació de València, con una inversión de 400.000 euros. La actuación se llevó a cabo al ser una vía muy utilizada por el vecindario de la comarca, que además comunica con la salida hacia Alicante. La intervención ha permitido mejorar la seguridad al paso de vehículos y peatones, y ha incluido la renovación del firme para corregir deformaciones y grietas en el pavimento, así como el drenaje en cunetas, colocación de plataforma de hormigón y mejora de la visibilidad de las marcas viarias.

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El regidor de Territorio, Óscar Borrell, agradecía al Ministerio la respuesta favorable a la solicitud realizada, “que permitirá aumentar la seguridad del vecindario de la zona. Al tratarse de un camino rural, no está preparado para los vehículos pesados, y después de la mejora ejecutada con apoyo de la Diputación lo mejor es que el tráfico pesado utilice otras vías y que el paso sea de vehículos ligeros y de peatones”, concluía.