El virus de Newcastle sigue expandiéndose en la Vall d'Albaida: confirman el décimo foco en una granja de Castelló de Rugat

La enfermedad de Newcastle -la infección viral contagiosa que afecta a diversas especies de aves- sigue expandiéndose en la Vall d'Albaida. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha notificado un nuevo foco secundario en el municipio de Castelló de Rugat, el primero detectado en esta localidad y el décimo en la comarca desde que la enfermedad reapareció en España a finales de 2025.

En esta ocasión, el brote se ha producido en una granja de gallinas ponedoras ubicada en el radio de 3 kilómetros de los tres focos anteriores notificados los días 9, 10 y 28 de abril, respectivamente. Según la información facilitada, la explotación cuenta con un censo de 20.040 gallinas ponedoras de 85 semanas de edad. La sospecha de la enfermedad vino derivada de la comunicación, el pasado 5 de mayo, de una bajada de la puesta de huevos de en torno a un 7% en el último mes.

Como ya ha ocurrido en los últimos casos notificados, las aves se encontraban vacunadas (tres dosis) frente a la enfermedad de Newcastle. Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat Valenciana se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

Nuevas restricciones

De manera inmediata, se han adoptado las medidas protocolarias exigidas, entre las que destaca la inmovilización de la granja afectada desde la fecha de sospecha, así como la realización de la correspondiente encuesta epidemiológica para determinar el posible origen del foco e identificar explotaciones en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

También se está procediendo al vaciado sanitario de la granja con el foco, con el sacrificio de las aves y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran actuar como vehículo de transmisión del virus en una planta de tratamiento autorizada.

Además, se ha establecido una zona de cuarentena afectada por restricciones alrededor del último foco de Castelló de Rugat. Dentro de los radios de 3 y 10 kilómetros únicamente existe una explotación comercial con censo, mientras que el resto de granjas se encuentran vacías.

Desde el Ministerio de Agricultura se recomienda reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas.

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Aunque la vacuna no proteja al 100%, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas. Cabe recordar que la enfermedad de Newcastle no se contagia a los humanos ni afecta a los alimentos producidos.