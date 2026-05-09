Arqueología bajo mínimos en Xàtiva

Hace tiempo que no se publican hallazgos arqueológicos de relevancia en Xàtiva, lo que sorprende, dada su riqueza histórica. Las distintas civilizaciones que la fueron poblando lo hicieron sobre el mismo espacio físico, reutilizado materiales y quedando enterrados, probablemente, numerosos vestigios. Hay que remontarse a las catas arqueológicas en el antiguo Real Monasterio de Santa Clara, en el que queda todo por hacer, incluido su exhaustivo estudio arqueológico. Los arqueólogos Carles Miret y Fernando Cotino, en su publicación “Història i arqueologia del Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva”, afirmaban que su riqueza histórica y patrimonial, no estaba sólo en el conjunto monumental y bienes muebles que albergaba, sino también en su subsuelo. Han pasado años desde las excavaciones arqueológicas en el castillo y sus inmediaciones, en la antigua iglesia del que fuera monasterio en Montsant, en el antiguo convento de Sant Doménec y sobre el extenso cinturón amurallado de la ciudad que bajaba de la fortaleza hasta la actual Alameda muy poco se ha actuado.

La arqueología en Xàtiva se encuentra hoy bajo mínimos en una ciudad referente que podría dar lugar a excepcionales hallazgos, contribuyendo sin duda, tras su difusión, a mejorar su imagen y conocimiento, y que, convenientemente revalorizados y adecuados, serían un activo turístico capaz de captar visitantes como oportunidad para la economía local. Pero para ello hay que trabajar desde la base, con un equipo profesional y experto, al que seguramente cautivarían las posibilidades arqueológicas de la Saiti/Saetabi/Xateba/Xàtiva, y el diseño e implementación de un Plan de Actuación Arqueológica a medio plazo. Comenzando por revocar en la Relación de Puestos de Trabajo municipal el despropósito de la amortización del puesto de Director/a del Museo Municipal para sumar sus funciones al de Arqueólogo/a Municipal. Producida la jubilación de éste último y quedando vacante, el peligro, por ejemplo, para la continuidad del depósito de obras del Museo del Prado, -una destacable ventaja competitiva turística, aunque desaprovechada, mantenido durante decenios- es más que manifiesto sin una figura visible de dirección del desdoblado, además, Museo Municipal de Bellas Artes de Xàtiva.

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Y no se puede permitir, en el día a día de las obras que realiza el Ayuntamiento, como sí que exige, de acuerdo con la ley, a los particulares, el descuido arqueológico. Por ejemplo, respecto a la actuación en la red de agua en la calle Pintor Rusiñol, atravesando el trazado de la cimentación de la antigua muralla, Bien de Interés Cultural (BIC). ¿Existe supervisión arqueológica municipal o, en su caso, autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana para la rotura de los restos de la muralla en ese tramo? O en las obras del electoralmente urgente nuevo aparcamiento en un solar de la calle de San Vicente del conjunto histórico-artístico de Xàtiva, donde estuvo la casona histórica del siglo XVII derribada -destrozados los dos guardacantones de mármol de la portada- en la que vivió el mestre de capella de la Seu, Baltasar Muñoz. Tras asolar los restos de muros originales y portada con dintel de madera que sobrevivían, justificándolo con un acta de la Comisión Mixta de Patrimonio como autorización, se ha excavado un agujero, rápidamente tapado con hormigón, en los cimientos de la antigua fachada sin que se sepa si hay autorización de la Generalitat Valenciana, ya que la propia Resolución del conseller de Cultura de delegación de determinadas competencias en esa Comisión, establece que: “las intervenciones que afecten al subsuelo y las intervenciones de carácter arqueológico, en todo caso, requerirán de la autorización de la dirección general competente en materia de patrimonio cultural.”