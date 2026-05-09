El Consell prevé una línea presupuestaria para comprar un solar que aloje los juzgados de Xàtiva

Después de haber renunciado a la cesión gratuita de los terrenos del antiguo convento de Santa Clara para levantar la futura sede judicial de Xàtiva, la Conselleria de Justicia tiene intención de consignar una línea específica en el próximo proyecto de Presupuestos de la Generalitat -si finalmente fructifica la negociación de Vox- para proceder a la adquisición de un "inmueble o solar oportuno" en el que -presumiblemente- se construirá el nuevo Palacio de Justicia.

Así lo ha comunicado la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en una respuesta parlamentaria que ha trascendido esta semana a raíz de la batería de preguntas y peticiones de información formuladas por el grupo socialista en las Corts en torno a la paralización del proyecto inicial, que llevaba casi una década fraguándose en el histórico edificio abandonado recayente a la Avenida Selgas.

Ante la falta de alternativas viables de suelo dotacional en suelo municipal que cumplan las nuevas condiciones exigidas por la administración autonómica al Ayuntamiento de Xàtiva, a finales de marzo la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat inició los trámites para buscar por su cuenta una ubicación que pueda albergar el futuro Palacio de Justicia de Xàtiva. Según indicó Martínez en su momento, en primer lugar Patrimonio debía valorar si existe algún terreno o edificio de la Generalitat que pueda dar cobertura a la "necesidad" antes de acudir a la vía de la adquisición o expropiación.

A juzgar por la respuesta de la consellera en sede parlamentaria, el proceso parece abocado a esta última opción. "No es intención de esta conselleria que el proyecto para el futuro Palacio de Justicia de Xàtiva quede en vía muerta y, para ello, se están buscado alternativas de ubicación y se contemplará, en el proyecto de Presupuestos, una línea específica para la adquisición del inmueble o solar oportuno para la construcción de la nueva sede", detalla el escrito remitido a la mesa de las Corts. Por el momento, se desconoce el importe de la partida económica.

El Consell funciona con las cuentas prorrogadas del año pasado y la aprobación de unas nuevas depende de los tiras y afloja en la negociación con Vox, partido cuyo apoyo necesita el PP para sacarlas adelante. Esta semana, el president Pérez Llorca ha asegurado que confía en alcanzar un acuerdo político que permita aprobar los presupuestos autonómicos más tardíos antes de que concluya el actual periodo de sesiones en Les Corts, previsto para comienzos de julio. Pero de momento no hay nada garantizado.

Proyecto "obsoleto"

En su respuesta parlamentaria, Nuria Martínez insiste en que el proyecto de rehabilitación del edificio conventual de Santa Clara como nueva sede judicial de Xàtiva "se concibió en un contexto organizativo claramente distinto al actual", marcado por la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia al calor de la Ley de eficiencia de la Justicia. "El edificio proyectado se diseñó para albergar exclusivamente cuatro juzgados y el Registro civil, más una previsión de crecimiento futuro de dos juzgados más, atendidas las necesidades espaciales propias del modelo anterior y sin ninguna previsión de servicios comunes, juzgados de guardia, ni de estructuras transversales, configuradas como macroservicios, donde prestarían funciones la totalidad del personal funcionario destinado en el partido judicial de Xàtiva", sostiene la consellera.

Según esta, el cambio organizativo auspiciado por la normativa estatal "comporta un incremento sustancial de las necesidades espaciales y funcionales de las sedes judiciales, que ya no pueden responder a una lógica de compartimentación por juzgados, sino que tienen que permitir la implantación de servicios comunes, áreas y equipos de trabajo y que tienen que cumplir con otros requisitos específicos como, por ejemplo, que todos los Tribunales de Instancia disponen de juzgados de guardia".

De encontrarse una nueva parcela, el consistorio debería aprobar el cambio de usos requerido

"En este nuevo contexto, el edificio concebido para albergar juzgados tradicionales ha quedado objetivamente desfasado, pudiendo afirmarse que el espacio proyectado, las condiciones de edificabilidad del cual eran muy ajustadas, fue concebido para un modelo judicial ya superado y que no permite la implantación real del Tribunal de Instancia ni del modelo de servicios comunes, con los requisitos y exigencias actuales", mantiene Martínez. "Es más -continúa en su escrito- con una previsión inicial de crecimiento futuro de dos juzgados, quedaría obsoleto en breve espacio de tiempo debido a la creación futura de nuevas plazas judiciales unidas a la nueva plaza con competencia para el conocimiento de los asuntos de Violencia sobre la Mujer que se ha conseguido para el partido judicial de Xàtiva. Por lo tanto, un edificio de estas características no puede nacer con el espacio agotado para futuras necesidades judiciales, por lo cual tiene que incrementarse la previsión futura de creación de plazas judiciales como mínimo a tres".

Por otra parte, la consellera se refiere al hecho de que el Palacio de Justicia debe atender a los ciudadanos de los 26 municipios que engloban el partido judicial de Xàtiva, "que supone una población superior a 87.700 habitantes algunos de los cuales tienen que desplazarse con vehículo privado desde poblaciones que están alrededor de 40 kilómetros hasta llegar a Xàtiva".

En su réplica, la consellera dice no estar en disposición de ofrecer un cronograma de las actuaciones a ejecutar para hacer realidad la histórica reivindicación judicial. Pese a haber acusado con anterioridad al consistorio setabense de "falta de colaboración" por no plantear alternativas de ubicación, Martínez también sostiene que "no ha dejado de colaborar con el ayuntamiento y que se están realizando las oportunas gestiones para encontrar, de forma consensuada, una solución óptima al asunto que nos ocupa".

La Generalitat exige ahora una parcela que pueda albergar un Palacio deJusticia con 7.000 metros cuadrados construidos. Desde el grupo socialista pidieron un informe que justifique este importante incremento de las dimensiones respecto a la propuesta inicialmente diseñada. Señalan que, por ejemplo, el nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent tendrá una superfície construida de aproximadamente 4.700 m2. El consistorio califica de "política" la decisión de cambiar de emplazamiento. De encontrarse una nueva parcela, dependería de la corporación municipal la decisión de modificar el planeamiento urbanístico para darle el uso dotacional correspondiente como infraestructura adminsitrativa-judicial, una condición que ya tenía el solar de Santa Clara.

Este viernes, la primera teniente de alcalde de Xàtiva, Amor Amorós, dijo en una entrevista en la Ser que el ayuntamiento “irá al juzgado y donde haga falta” para defender el proyecto inicial de rehabilitación del antiguo convento.