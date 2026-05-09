Dos empresas asumen el macrocontrato de la atención turística en Xàtiva

El "macrocontrato" de los servicios turísticos de Xàtiva ya tiene adjudicatarios. El ayuntamiento ha contratado los servicios de información turística en la Oficina de Información Turística, en el Espai Borja del Antic Hospital, en el Castell, en la caravana de la Plaça Espanyoleto y en el aparcamiento de Les Santes; así como el mantenimiento del Castell. El contrato de los servicios de información turística será asumido por la empresa Elite y Espacio SL por 277.839 euros y un plazo de dos años, mientras que del mantenimiento de la fortaleza correrá a cargo de la mercantil Ecsa Gestora SL por 197.593 euros durante dos años. Los dos contratos se podrán prorrogar anualmente hasta un máximo de cinco años, elevando el importe de la contratación a 1.164.536 euros.

Visitantes en el Castell de Xàtiva, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Elite y Espacio SL, con sede en Madrid, prestará el servicio de información turística en los cinco espacios de recepción de visitantes. En el Espai Borja y en el Castell cubrirá todo el horario de apertura de estos dos espacios con personal propio de la empresa, sin empleados aportados por el ayuntamiento, recalca el pliego de condiciones, que también señala que en la fortaleza se incluirá un refuerzo durante los periodos de mayor afluencia de visitantes a la ciudad para dar un servicio óptimo durante estos periodos especiales. Por su parte, en la Oficina de Turismo de la avenida Selgas, la empresa reforzará el servicio que presta de forma ordinaria una persona informadora turística contratada por el consistorio, durante los periodos de mayor afluencia de visitantes como las fiestas navideñas, la Semana Santa y Pascua, la semana fallera, la Fira de Xàtiva, el puente de octubre o la Fira dels Borja, que se celebra en torno al 1 de noviembre, entre otros periodos especiales.

En la caravana de la Plaça Espanyoleto el servicio de información turística se presta los domingos y festivos, coincidiendo con la restricción de acceso de vehículos al castillo. El servicio en el puesto de información incluye la venta de entradas para el Castell y la vigilancia y el control del aparcamiento del Centro de Especialidades Españoleto, que se utiliza para los vehículos de los visitantes que hacen uso del autobús lanzadera para acceder a la fortaleza esos días festivos. En el parking de Les Santes se presta el servicio de control y vigilancia del espacio de aparcamiento.

La empresa radicada en Gandia Ecsa Gestora SL ejecutará el mantenimiento del Castell (Bien de Interés Cultural), que incluirán la vigilancia y conservación de los diferentes edificios y espacios públicos que componen las instalaciones de la fortaleza setabense, desde la Porta Ferrissa hacia dentro, excepto las zonas del restaurante La Talaia del Castell, que son el edificio donde se ubica el establecimiento hostelero y la zona pavimentada situada frente a su fachada principal, donde se ubica la terraza del restaurante. La empresa se encargará de realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de toda la instalación, con actuaciones para evitar posibles averías por deterioro y labores de mantenimiento correctivo que surjan durante la vigencia del contrato, con tareas sobre las instalaciones eléctricas, las instalaciones de redes de fontanería y riego, labores de limpieza, mantenimiento y conservación del mobiliario urbano del recinto del castillo, así como de las zonas ajardinadas y jardines exteriores del castillo, pero ubicadas dentro del recinto perimetral de las instalaciones, señala el pliego de condiciones, que también apunta, entre las prestaciones que incluye el servicio, la limpieza de los espacios interiores de las edificaciones y mantener en perfectas condiciones de conservación y limpieza los carteles informativos existentes en la carretera de acceso al castillo y en el interior de la propia fortaleza.

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Para el mantenimiento del Castell de Xàtiva, el pliego reclama que la prestación de estos servicios se lleve a cabo con un personal mínimo formado por tres trabajadores: una persona con categoría profesional de técnico especialista en estas tareas, con una dotación horaria mínima de 1.742 horas anuales; una persona con categoría profesional de empleado de mantenimiento con una dedicación de 1.742 horas anuales; y una persona con categoría profesional de empleado de mantenimiento con 871 horas anuales.