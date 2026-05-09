Operación "salvar el 'meló d'or' de Ontinyent": un ensayo experimenta con el agua de riego para evitar su desaparición

"El soldado imperial es tan bueno o mejor que los melones de oro". Eso dicen que respondió Winston Churchill en una intervención en 1940 en el parlamento británico, cuando le acusaron de cobardía en la evacuación de Dunkerque. La fruta a la que se refería el primer ministro se vendía por aquella época en el mercado londinense de Covent Garden procedente de los campos de Ontinyent y era popular por su sabor y su dulzura.

Para preservar esta peculiar variedad autóctona ontinyentina de corteza amarilla cultivada desde el sglo XV se ha hecho casi de todo: se creó una marca local en 2012, se ha impulsado una asociación de productores, el Ministerio de Agricultura incluyó el "Meló d'Or" en el registro de variedades de conservación de España por sus excepcionalidades cualidades y sus semillas se conservan en un banco de genoplasma de la Universitat Politècnica de València (UPV) para evitar que se pierdan.

Aún así, los últimos años no han sido nada buenos para la producción del melón dorado y cundía cierta sensación de desánimo en el sector. El año pasado apenas hubo cosecha y en los dos anteriores la sequía hizo estragos. Los pocos agricultores que continúan con la tradición han tenido problemas de germinación y disponibilidad de semillas, que se suman a otros factores condicionantes como la climatología, la incidencia de las enfermedades, la acción de los conejos o la falta de relevo generacional. La superficie ocupada por la cosecha sigue siendo muy reducida. Este año, cinco productores han plantado aproximadamente 40 hanegadas en Ontinyent.

Pero los guardianes de este cultivo ancestral no están solos en la misión de garantizar la supervivencia del fruto. Este jueves, la Estación experimental agraria de Llutxent acogió una jornada con la colaboración del Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA) en la que el doctor ingeniero agrónomo y catedrático de la UPV Salvador Soler Aleixandre, vinculado al Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (Comav), esbozó los resultados de un ensayo experimental desplegado en 2025 que abre un nuevo escenario para adaptar el melón dorado a las posibles adversidades climáticas, implantando un modelo de regadío 'con trellat'.

"Existe el convencimiento, a veces irracional, de que al tratarse de una cosecha de secano, el meló d'or no se puede regar, pero el estudio nos dice que la variedad puede aguantar bastante bien y aumenta su productividad si se riega de una forma que no comprometa su calidad y, sobre todo, su dulzura", resume el investigador. En un clima caracterizado por la irregularidad de las precipitaciones, muchos años resulta difícil que, cuando las semillas del melón se plantan a finales de abril, la tierra tenga el punto de madurez y humedad adecuado.

Pero, ¿qué signifca regar 'con trellat'? Según Soler, se trata de no pasarse con el agua. "No podemos regar como si se tratara de un cultivo comercial para asegurar que se conserve la dulzura. De momento, hemos presentado un trabajo inicial -elaborado en conjunto por el Comav y la estación experimental de Llutxent- para propiciar un cambio que aumente la productividad. Ahora se trata de optimizar el nivel de riego para bajarlo al máximo", incide el especialista de Agullent, secretario de la asociación de productores que él mismo impulsó hace años. La jornada del jueves también sirvió para tratar de relanzar dicho colectivo, animar a los agricultores, consolidar una producción estable y avanzar hacia el objetivo de conseguir un sello de calidad a nivel autonómico. "No queremos que el "meló d'or" vaya quedando en el olvido porque desaparecía. La conselleria está por la labor de apoyarlo, pero hace falta un grupo de agricultores y una producción consolidada", subraya el catedrático.

"Este es un buen año porque ha llovido mucho"

Carlos Valls, de la finca de producción agrícola Les Alqueries, es uno de los productores del melón dorado en Ontinyent y pone en valor el trabajo de Comav-UPV y la estación de Llutxent para revalorizar las variedades tradicionales y corregir los problemas que presentan. "Al ser un melón de secano (el "meló d'or") cuando lo regábamos perdía mucha calidad a nivel visual, pero se han estado haciendo pruebas con diferentes tipos de riego, para estudiar los diferentes parámetros. Los resultados son interesantes de cara a conseguir una producción más regular en los años de sequía, porque al parecer la dulzura no cambia mucho", destaca Valls. "Este año vuelve a ser un buen año porque ha llovido mucho en otoño y la gente se ha animado a plantar, pero seguimos siendo pocos productores y el peligro es que cuando salen malas cosechas, la gente se cansa", expone el joven agricultor.

Los melones dorados típicos de Ontinyent están comenzando brotar de la tierra y a mediados o finales de junio ya estarán listos para ser degustados, como manda una tradición que continúa viva.