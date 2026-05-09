La protesta educativa aflora falta de personal en los institutos de la Vall d'Albaida

La asamblea comarcal de docentes de la Vall d’Albaida coordinó el pasado jueves 7 de mayo un cierre en el IES Vicent Gironés, que se sumó al resto de iniciativas similares realizadas en diferentes ciudades como antesala a la gran huelga educativa que los sindicatos han convocado para el próximo lunes 11 de mayo.

Los profesores están en pie de guerra por la negativa de la conselleria a negociar y las protestas han aflorado los problemas de personas registrados en muchos centros educativos. Un ejemplo es la situación registrada en el IES Porçons de Aielo de Malferit. Robert Bravo fue el representante del centro educativo en el encierro coordinado en Ontinyent. Atendió a Levante-EMV y relató lo que ocurre en el instituto: «Acudí como representante de la asamblea de mi instituto. Nosotros sufrimos diferentes problemas. Uno es la falta de espacio derivada del hecho de que en el Pla Edificant se aprobó la ampliación del instituto, pero la obra nunca no se ejecutó. El alumnado ha aumentado un 10 %, pero tenemos el mismo espacio que hace diez años. Estamos trabajando en espacios reducidos. Esta semana hemos hecho la prueba diagnóstica en condiciones que no eran las óptimas. No hay que normalizar estas situaciones, ni resignarnos. Intentamos sortear los problemas como podemos, pero debemos reivindicar soluciones».

A su vez, Bravo relató que en el IES Porçons no tienen conserje desde hace un mes: «Al anterior le dieron un nuevo destino y no ha venido nadie. Sus tareas las está asumiendo el equipo directivo y no sabemos cuanto tiempo podemos estar así. El anterior ocupante del puesto nos avisó de que lo más seguro es que no viniera nadie hasta que acabara el curso».

"Degradación de instalaciones"

Por otra parte, el equipo docente del CIPFP La Costera de Xàtiva también envió el jueves un comunicado alertando sobre los «problemas que sufre la FP», concretando con ejemplos sus denuncias.

Así, lamentaron la «degradación» de sus instalaciones: «El estado del centro es insostenible. El presupuesto enviado solo ha cubierto el cambio de ventanas y la reforma de los lavabos. Lo más alarmante es la presencia de placas de amianto». También expusieron que «en Xàtiva sufrimos temperaturas muy elevadas y nuestras aulas no están condicionadas».

Y apuntaron que «el personal docente es prácticamente el único colectivo público que realiza horas extras no remuneradas». A su vez alertaron sobre la «privatización encubierta de la enseñanza»: «Detrás de los recortes en los ciclos semipresenciales y del aumento del 30% en la carga lectiva, se esconde una intención clara: debilitar la educación pública para favorecer la privada».

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Otro de sus dardos se centró en la «incompetencia administrativa y burocracia»: «El exceso de tareas administrativas nos resta un tiempo precioso que tendríamos que dedicar al alumnado». Y recordaron que «desde el curso pasado, la Consellería de Educación eliminó de manera unilateral el decreto de plurilingüismo. Esto comporta consecuencias irreparables»; apostillaron.