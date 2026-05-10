Júbilo en un pueblo de 165 vecinos de la Vall por la reapertura del único bar

El Institut d'Estudis de la Vall d’Albaida ha impulsado la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de analizar «las causas y efectos de la despoblación en la comarca, para aportar propuestas que permiten de revertirla». Apuntan a cuestiones «esenciales» como la problemática de la vivienda, la necesidad de atracción de residentes, o actuaciones puntuales como una campaña titulada «ningún pueblo sin bar».

Esta última iniciativa no se ha de desarrollar en Rugat, una pequeña localidad de 165 vecinos, que ha recuperado su único local de este tipo de forma reciente después de cinco meses cerrado. Los anteriores responsables del establecimiento abandonaron el proyecto tras cinco meses. Antes, una pareja del pueblo había regentado el «bar del poble» durante doce años. Ahora, Mihaela Rita Stanciu -una emprendedora natural de Rumanía- se ha hecho cargo desde el pasado 30 de abril, tras ganar el concurso licitado por el consistorio: «Es mi primera aventura en este tipo de escenario. En un principio, iba a cogerlo con mi hijo, para que fuera su bar, pero se ha tenido que ir a Rumanía. Así, que junto a una conocida he emprendido yo la aventura», cuenta.

«Creo que la gente está respondiendo muy bien. Lo que más hacemos son almuerzos, pero poco a poco voy a tener comidas y cenas. Yo vivo en Castelló de Rugat, que está al lado», expuso. Stanciu paga un alquiler de 150 euros al consistorio. El contrato es de un año. «Vamos a probar y si todo va bien ya veremos el año que viene. El Ayuntamiento me ha dado muchas facilidades, la verdad». «Es pronto para saber si salen los números, espero que venga más gente una vez sepan que estamos abiertos. Yo había trabajado como ayudante de cocina. Llevó 15 años en España, también estuve antes en Montitxelvo. De momento, estamos ofreciendo bocadillos, pero también quiero que mis clientes prueben platos de mi país, es lo próximo que quiero introducir», comentó la nueva responsable del «bar del Poble de Rugat».

Mihaela Rita Stanciu es la nueva responsable del único bar de Rugat, un pequeño pueblo de la Vall d’Albaida. / Perales Iborra

El pequeño municipio pertenece a la comarca de la Vall d’Albaida y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerró el año 2025 con una población de 165 vecinos. En una dinámica de este tipo, el único bar del pueblo -hay otro en el camping, más alejado- se convierte en una especie de «centro social». Jordi Escrivà es el actual alcalde de la localidad. Ayer atendió a este diario y comentó que la reapertura del bar «es una buena noticia: «Es pronto, no sabemos cómo va a ir, esperemos que todo sea para bien. Nosotros estamos interesados en que haya alguien en el bar, eso está claro. Queremos que haya servicio, no hacemos una licitación para hacer negocio». Por contrato, el mantenimiento corre a cargo de Stanciu, pero el Ayuntamiento no ha dudado a la hora de comprar la maquinaria necesaria:«Hacía falta dos congeladores y los adquirimos y también renovamos la televisión, ya que la anterior era muy vieja. Habremos hecho una inversión de 2.500 euros; ahora lo que queremos es que la nueva responsable cumpla, queremos que Rugat tenga un bar operativo».

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Y la nueva emprendedora está ilusionada con el proyecto: «Mi idea es trabajar. Veo que Rugat es un pueblo pequeñito, a mí me encanta. La gente me ha acogido muy bien, está respondiendo. Hoy -ayer para el lector- ya tenía varias mesas. Yo creo que con el tiempo, cuando la gente sepa que estamos abiertos, empezarán a venir mucho más. Eso espero», zanja la emprendedora.