Mas del 75% de los docentes secundan la huelga en Xàtiva y la Costera

La huelga indefinida en educación ha arrancado con un seguimiento masivo en Xàtiva y la Costera. Más del 75% de los docentes han secundado la convocatoria, según confirmaban a este diario desde la Coordinadora d’Assemblees Docents de la comarca, que exponían que en centros educativos setabenses estaban operando solo con servicios mínimos, lo que suponía un seguimiento total del paro convocado. El profesorado de la Costera y la Vall d’Albaida se ha concentrado este lunes en la estación de tren Xàtiva para trasladarse hasta València para participar en la manifestación convocada en la capital valenciana para reclamar a la conselleria más recursos y mejores condiciones. Profesorado, alumnado y familias participaban en la convocatoria y se reunían en la estación de ferrocarril para partir juntos sobre las 10 horas hacia la manifestación en València. Bajo una gran pancarta con el lema "l'educació no es retalla" y con chalecos con las inscripciones "docent en lluita" "més recursos" y "més valencià", más de un centenar de personas partían en tren a València.

Ramir Moscardó, profesor el IES Josep de Ribera e integrante de la Coordinadora d’Assemblees Docents de Xàtiva y la Costera, afirmaba que el seguimiento de la huelga “es mayoritario. Si la convocatoria del 31 de marzo ya fue potente, la huelga de hoy es potentísima. Si conselleria no se da cuenta y se sienta a negociar, es porque está sorda”. Moscardó ha explicado que el IES Josep de Ribera estaba en servicios mínimos, “el director estaba haciendo un recuento de la gente y la lista [de profesores adheridos a la huelga] era largísima”. “No sabemos aún cifras, pero seguro que más del 75%” de docentes ha secundado el parón educativo, manifestaba Moscardó, quien señalaba que en colegios e institutos “solo tienen servicios mínimos, eso sería el 100%, todo el centro”. Y exponía los casos de colegios setabenses como el Taquígraf Martí, el Martínez Bellver o el Gozables Vera, así como el colegio infantil Teresa Coloma y los institutos de Xàtiva.

Perales Iborra

Josep Ignasi Benito, profesor de Filosofía del IES Doctor Simarro de Xàtiva, ponía de manifiesto las carencias en el sector educativo y exponía las reclamaciones de los docentes. Benito defendía la bajada de la ratio: “pedimos menos ratio en las clases. Tengo clases con 36 alumnos, e incluso 39, cuando lo normal serían 20”. El profesor añadía que “en 4º de ESO doy cinco cursos de clase de valores, eso quiere decir que son 150 alumnos que tengo que evaluar yo solo, además de los otros cursos. Además, faltan más horas y contratar más profesorado”. El docente del Simarro denunciaba que “hay un compañero que podría estar contratado, pero lo que se hace es llenar las clases de alumnos y recortar profesorado”. Benito afirmaba que “lo de reducir la ratio se dice desde hace tiempo y nunca se hace. Lo máximo que hemos conseguido es que reduzcan un alumno por clase”. Benito también ponía de manifiesto los problemas en orientación, “la inclusión no se acaba de hacer porque para ello tiene que haber más orientadores, o más ayuda de pedagogos terapéuticos”. Josep Ignasi Benito también evidenciaba el problema de las infraestructuras educativas y, en concreto, el problema de la falta de aire acondicionado en el IES Simarro, que provocó el desvanecimiento de varios alumnos, con el traslado de alguno de ellos al hospital por las altas temperaturas en las aulas. “En el Simarro solo hay ciertas salas con aire acondicionado. Las infraestructuras están mal pensadas y mal hechas. Se acumulan balsas de agua en las entradas y hace mucho calor en ciertas aulas. Y dar clases así es muy difícil”. Por último, aludía a las demandas salariales. “Pedimos un aumento del salario, pero no porque busquemos más dinero y ya está, sino porque nos deben un 25%”.

El profesorado de Xàtiva y la Costera se mostraba contento con el seguimiento de la huelga y la participación en la manifestación convocada. “En València se espera que sea una manifestación masiva, que marque historia”, afirmaba Ramir Moscardó, que mostraba la satisfacción del colectivo docente. “Estamos orgullosos, luchar por nuestros derechos es también ser responsables con toda la gente que ha luchado antes que nosotros por tener lo que tenemos. No podemos fallar, hay que defender y mantener los derechos que hemos conseguido”, concluía el profesor del IES Josep de Ribera de Xàtiva.

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Desde Ontinyent, Ximo Epifanio, profesor del IES l'Estació que también partía desde Xàtiva, confirmaba una “huelga con mucho seguimiento” y explicaba que desde la capital de la Vall d’Albaida partían tres autobuses con docentes, alumnos y familias para trasladarse a València a participar en la manifestación. El docente evidenciaba que “cada vez tenemos menos recursos y eso perjudica al alumnado y a nuestro trabajo como profesores”.