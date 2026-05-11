Alex Tortosa, del CC Ontinyent, sube al podio en el Trofeo Pere Joan Caragol de Altea

El equipo cadete del Club Ciclista Ontinyent completó una notable actuación este pasado domingo en el Trofeo Pere Joan Caragol de Altea, una exigente prueba disputada sobre un rápido circuito urbano de apenas un kilómetro, bajo un formato de competición de 50 minutos más dos vueltas. El ciclista ontinyentí Alex Tortosa subió al podio, tras quedar tercero.

Hasta nueve corredores del conjunto ontinyentí tomaron la salida en una carrera marcada desde sus primeros compases por un ritmo muy elevado, continuos ataques y una gran tensión en el pelotón, circunstancias que obligaron a los corredores a mantenerse constantemente bien posicionados para evitar cortes y no perder opciones en carrera.

El primer gran movimiento se produjo tras la meta volante del minuto 20, cuando se formó una escapada de seis unidades en la que el Club Ciclista Ontinyent logró representación gracias a Héctor Albero, muy atento a los movimientos ofensivos y mostrando una gran lectura de carrera. Sin embargo, el trabajo del pelotón terminó neutralizando la fuga pocas vueltas después.

La acción decisiva llegaría en el tramo final de la prueba, cuando se consolidó una escapada de tres corredores con presencia del ontinyentí Alex Tortosa, quien supo resistir el fuerte desgaste físico de una carrera muy rápida y exigente para mantenerse en la lucha por el triunfo hasta los metros finales. A falta de menos de 400 metros para la línea de meta, uno de los integrantes de la escapada lanzó el ataque definitivo al que ya no pudieron responder sus compañeros de fuga, finalizando Alex Tortosa en una meritoria tercera posición, sumando así un importante podio para el equipo.

Más allá del resultado individual, el conjunto dirigido por el Club Ciclista Ontinyent volvió a mostrar un gran nivel competitivo, logrando situar a cinco corredores entre los 22 primeros clasificados, reflejo del trabajo y progresión del grupo durante la temporada.

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La clasificación del equipo fue la siguiente: Alex Tortosa (3º), Héctor Albero (6º), Lucas Albero (20º), Alex Vallés (21º), Álvaro Gil (22º), Aitor Selva (28º), Andreu Sansaloni (29º), Pau Soriano (37º) y Pedro Ibáñez (47º).