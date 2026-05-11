El Atzeneta gana al Castellonense, pero tendrá que esperar para confirmar la salvación

El pasado fin de semana se puso el punto final a la liga regular de Tercera Federación. El Atzeneta, con la permanencia en juego, hizo los deberes frente al Castellonense, pero tendrá que esperar para confirmar de forma definitiva su salvación. Por su parte, el Ontinyent 1931, que ha sufrido un tramo final de temporada marcado por los malos resultados, se despidió en El Clariano con derrota ante el filial levantinista.

El Atzeneta, con la necesidad de sumar los tres puntos para evitar un posible descenso directo, visitó al flamante campeón del grupo VI de Tercera Federación, el Castellonense. El choque comenzó con un primer acercamiento de los locales que tuvo que resolver Ferri saliendo de su área. La respuesta “taronja” llegó con un gol invalidado por fuera de juego. Acto seguido hubo intercambio de golpes, con el Atzeneta intentándolo a balón parado y el Castellonense respondiendo con un disparo de Iker Garijo, aunque ambos ataques sin demasiado peligro. Brian y Luispa también lo intentaron con disparos inofensivos. Para cerrar la primera parte, Brian dispuso de dos buenas ocasiones: primero con un disparo que se le escapó de las manos al portero y después con un remate de falta que se marchó rozando el poste. Sin goles se llegó al descanso (0-0).

La segunda mitad arrancó con un tímido disparo del Atzeneta que llegó manso a las manos del guardameta. Leo Ramírez también probó suerte con un chut desde media distancia que el portero atrapó en dos tiempos. El Castellonense buscó igualmente la portería rival e Iker Garijo dispuso de una de las ocasiones más claras del encuentro con un remate en el segundo palo que terminó en córner. Antes de la media hora del segundo acto, el Atzeneta abrió el marcador con un testarazo de Ayoze tras un centro medido desde la esquina de Leo Ramírez (0-1). Los de Garrido buscaron ampliar la ventaja con un disparo desviado de Brian y un latigazo de Luispa que salvó el guardameta local. El Atzeneta cumplió con su parte y sumó tres puntos que le permitieron evitar el descenso directo. El Castellonense, por su parte, disfrutó junto a su afición de su último partido en Tercera Federación y, al término del encuentro, recibió el trofeo que le acredita como campeón de liga de manos del presidente de la FFCV, Salva Gomar.

En vilo por la confirmación de la permanencia

Ahora, el Atzeneta tendrá que esperar para confirmar su continuidad en categoría nacional. Un posible descenso por arrastre mantiene en vilo al conjunto “taronja”. La primera opción de salvación pasa porque el Castellón “B” mantenga la categoría en Segunda Federación tras el playout ante la SD Logroñés. En el partido de ida, los albinegros cayeron por 2-3. Si no se cumple esta condición, el equipo de Garrido deberá esperar a que algún conjunto valenciano logre el ascenso mediante el playoff. Los candidatos son Atlético Saguntino, Atlético Levante, Villarreal “C” y La Nucía. El desenlace se conocerá el próximo 20 de junio.

El Ontinyent 1931 despedía la temporada en casa con el objetivo de brindar una última alegría a su afición, y lo hacía ante un Atlético Levante que buscaba la mejor clasificación posible para afrontar el playoff. Los de Roberto Bas salieron enchufados y Pedro Sempere, con un buen centro, obligó al portero visitante a intervenir para evitar el remate. Sin embargo, aquello fue un espejismo, ya que los locales no terminaban de encontrarse cómodos sobre el césped y cometieron un error defensivo que permitió a Brandon avisar para los “granota” con un remate que se marchó fuera por poco. En el minuto 23 llegó el único gol del encuentro. El Atlético Levante colgó una falta desde el sector izquierdo directamente al corazón del área para que Brandon Yarce abriera el marcador (0-1). Pedro Sempere fue el hombre más incisivo del Ontinyent 1931 y, tras una buena cabalgada por banda derecha, volvió a buscar el gol sin éxito. El filial levantinista dominaba el ritmo del encuentro y, mediante una jugada de estrategia, estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Andreu Vivó evitó el segundo tanto.

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En la segunda mitad volvieron a ser los “blanc-i-negres” quienes buscaron primero la portería rival, con un centro de Iván Albert que no pudo rematar con claridad. Los visitantes pudieron sentenciar tras una buena jugada colectiva, aunque no estuvieron acertados. El Ontinyent 1931 intentó dar un paso adelante y Juanan, de cabeza, envió el balón al lateral de la red. La última ocasión también fue para el Atlético Levante, pero nuevamente la falta de puntería evitó que ampliaran la ventaja. El marcador ya no se movió (0-1) y el Ontinyent 1931 firmó su sexta derrota en los últimos siete partidos. Los de la capital de la Vall d’Albaida cierran la temporada en octava posición.