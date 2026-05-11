El canalense David Gramaje, distinguido con el premio Lee M. Hutchins Award de la Sociedad Americana de Fitopatología

El canalense David Gramaje, científico titular del CSIC en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), ha sido distinguido con el Lee M. Hutchins Award 2026, otorgado por la American Phytopathological Society (APS). La entrega del premio tendrá lugar durante el congreso Plant Health 2026, que se celebrará en agosto en Providence, Estados Unidos.

Este prestigioso premio internacional reconoce una trayectoria destacada en el estudio de enfermedades que afectan a cultivos frutales perennes, incluyendo la vid. En el caso de David, el galardón distingue su contribución al avance del conocimiento sobre las enfermedades fúngicas de la madera de la vid, uno de los principales problemas sanitarios del viñedo a escala mundial.

Su investigación ha integrado taxonomía, epidemiología, diagnóstico molecular, microbiología, ecología microbiana y estrategias de manejo, con el objetivo de mejorar la prevención y el control de estas enfermedades desde el vivero hasta el viñedo.

Natural de Canals, en Valencia, una zona tradicionalmente vinculada a la producción de planta de vid, David inició su trayectoria científica en el estudio de los hongos asociados al decaimiento de plantas jóvenes en vivero. Desde su incorporación al ICVV en 2015, ha impulsado una línea de investigación centrada en las interacciones entre la vid, los patógenos fúngicos y las comunidades microbianas asociadas al cultivo. Actualmente lidera el grupo BIOVITIS – Interacciones de la Vid con el Medio Biológico.

Entre sus principales aportaciones destacan sus estudios sobre el origen, la dispersión, la detección y el manejo de los hongos responsables de las enfermedades de la madera de la vid. A lo largo de los últimos años, sus trabajos han contribuido a identificar fuentes de inóculo en viveros y viñedos, mejorar la detección de patógenos mediante técnicas moleculares de alta sensibilidad y evaluar estrategias de prevención basadas en el control biológico. Estas investigaciones han proporcionado herramientas útiles para viveristas, técnicos y viticultores, contribuyendo a reducir el impacto de estas enfermedades y a fortalecer la sostenibilidad del sector vitivinícola.

Aportes importantes

En los últimos años, David ha incorporado enfoques basados en el microbioma de la vid, estudiando cómo el estrés hídrico, el tipo de suelo o los microorganismos beneficiosos influyen en las interacciones entre planta, patógenos y comunidades microbianas. Estos estudios abren nuevas vías para desarrollar estrategias de manejo más precisas, sostenibles y adaptadas a cada contexto vitícola.

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Con este reconocimiento, la APS destaca una trayectoria dedicada a mejorar la comprensión y el manejo de las enfermedades de la madera de la vid, contribuyendo a una viticultura más sostenible, con menores pérdidas económicas y menor dependencia de productos químicos.