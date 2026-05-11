Un concejal del PP de Xàtiva a los profesores: "Más faena y menos tonterías les diría"

Los profesores van a la huelga. Tras varias semanas anunciando las movilizaciones, hoy 11 de mayo las protestas han comenzado. La situación se ha tensado en los últimos tiempos y, de momento, no hay solución. Lo que sí hay son muchas opiniones. Como ocurre en estos casos, la tensión también se ha trasladado al terreno político. Y hay representantes que no dudan a la hora de soltar lo que piensan. Tal es el caso de David Oltra, concejal del PP en el Ayuntamiento de Xàtiva, que ha comentado una publicación de Levante-EMV en la que un docente y representante sindical de la capital de la Costera anunciaba las movilizaciones. Así, Oltra expone muestra su rechazo a los términos usados: "País Valencià dice el tío y este hombre es profesor… Que Dios nos pille confesados".

Y sigue aportando "argumentos" tras interactuar con otros usuarios de la red social: "También están para manifestarse los autónomos… más trabajo y menos tonterías les diría. Algunos levantan el país trabajando, mientras otros solo saben hacer ruido y pancartas".

Noticias relacionadas

David Oltra regenta un taller en la capital de la Costera. Y no es la primera vez que salta a la luz pública por una publicación en redes sociales. Así, una publicación suya sobre los badenes instalados en la ciudad como elementos de seguridad para controlar la velocidad de los coches fue contestada desde Xatigats, la entidad que gestiona las colonias felinas. Las voluntarias recordaban los atropellos a animales que se registrar en el municipio.