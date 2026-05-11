Los concejales de Compromís Dídac Egido y Pere Martínez viajan a Bruselas en busca de proyectos europeos para Canals
Los regidores exploran con el eurodiputado Vicent Marzà oportunidades concretas de financiación en materia de sostenibilidad, creación ocupación y nuevo plan urbano para la localidad
Los concejales Dídac Egido y Pere Pau Martínez se reunieron hace unos días en Bruselas con el eurodiputado Vicent Marzà para identificar oportunidades concretas de financiación europea en materia de sostenibilidad, creación ocupación y nuevo plan urbano para Canals. Lo han hecho junto con otros representantes municipales de Compromís.
Canals tiene nombre propio en el Parlamento Europeo. Los concejales de Compromís Dídac Egido y Pere Pau Martínez han viajado a la capital de Bélgica para reunirse con el eurodiputado valenciano Vicent Marzà y "traducir en oportunidades reales para el municipio" los fondos y programas que ofrece la Unión Europea.
Sobre la mesa pusieron proyectos de movilidad, sostenibilidad, educación e inversiones estratégicas, además de las convocatorias europeas a las que los ayuntamientos pueden acceder para impulsar iniciativas locales.
Mirar al futuro
"Canals tiene que mirar al futuro y no puede quedarse al margen de Europa", señala el portavoz Dídac Egido, que subraya la importancia de tener interlocución directa con las instituciones europeas para mejorar la vida de los vecinos y vecinas del municipio.
Marzà se comprometió a seguir trabajando codo a codo con los representantes municipales para facilitar el acceso de los pueblos valencianos a los programas europeos de desarrollo social, económico y medioambiental.
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