La huelga educativa deja seguimientos de hasta el 100 % en centros de Ontinyent
La asamblea comarcal de profesores coordina un acto en el Ayuntamiento y llena tres autobuses para participar en la manifestación programada en València
El sector educativo ha ido a la huelga. Tras varias semanas anunciando las movilizaciones, la falta de un acuerdo con la conselleria ha causado una movilización masiva en toda la provincia. En la Vall d'Albaida el punto neurálgico ha sido Ontinyent. La asamblea comarcal de docentes ha coordinado un acto a las 9 de la mañana en el Ayuntamiento, que ha contado con cerca de 500 asistentes según los organizadores. Una de las docentes ha leído el manifiesto escrito para la cita: "Hoy vamos a la huelga indefinida. Hace 38 años - desde el 1988 - que los profesores no nos plantábamos y parábamos indefinidamente las clases ante una administración que recorta, que abusa, que redistribuye a su criterio –injusto e interesado - los recursos de todos y todas; que manipula la opinión pública, intentando enfrentarnos con las familias para las cuales trabajamos todos los días; y que como docentes nos desprecia, nos insulta y nos intenta dividir convirtiendo un problema estructural de la Administración en un dilema moral del profesorado, de si evaluamos o dejamos de evaluar. Y todo esto porque seguramente el nuestro es uno de los pocos sectores, junto con la sanidad y servicios sociales, que les queda para privatizar, para hacer sus negocios".
"Nos hemos constituido en asamblea en los centros y en las comarcas, hemos debatido y hemos decidido. Nos hemos constituido en una red de poder desde cada centro, apoyando a los sindicatos, a quienes, por lo tanto, exigiremos firmeza y unidad en la negociación de nuestras demandas y reivindicaciones", prosiguen.
Y anuncian que "hemos preparado un montón de acciones para apoyar a una huelga indefinida que empieza hoy, pero que no sabemos cuando acabará...". "Somos un colectivo organizado; no hablamos un gesto simbólico o una protesta aislada. Somos trabajadores y trabajadoras autoorganizados decididos a sostener una lucha – larga, si hace falta - para conseguir mejoras reales y poner freno a la degradación del sistema educativo público", apuntan.
"Ahora nos toca a nosotros. Nuestras reivindicaciones son el horizonte para los docentes y el alumnado de las próximas generaciones. Empezamos a andar hacia ese horizonte que nos hemos dado: hacia la dignificación del trabajo docente y de las condiciones de aprendizaje del alumnado de las próximas décadas. Un camino que no se puede acabar con las concesiones que ya empiezan a ofrecernos, pero que no cambian el sistema, que no cambian nada. Y mucho menos se tiene que acabar comprándonos con un puñado de euros, cuando no limosna", comentan.
Vanessa Escrivà, portavoz de la asamblea comarcal de docentes de la Vall d'Albaida, ha atendido a Levante-EMV: "Ahora vamos camino a València, somos unas 200 personas, los tres autobuses están llenos. El otro día les explicamos los motivos a las familias y ahora lo que queremos es que la consellera se siente a negociar y deje de decir mentiras. Lo que estamos haciendo no es por dinero sino por tener unas condiciones dignas de trabajo. Aquí hay profesores de todos los niveles". Escrivà también ha comentado en el grupo de Telegram de la asamblea comarcal de docentes de la Vall ya son 300 miembros: "Cada vez somos más, hay ganas de formas parte del grupo que hemos organizado".
Ximo Epifanio reside en Xàtiva y es profesor de Educación Plástica en el IES l'Estació de Ontinyent: "He venido a apoyar a los compañeros. Debemos apoyarnos entre todos y seguir. La huelga está siendo masiva. Salen varios autobuses a València. Cada vez tenemos menos recursos, en general".
Manifiesto original en valenciano leído en la convocatoria realizada en Ontinyent
Companyes, companys:
Hui anem a la vaga indefinida. Fa 38 anys - des del 1988 - que el professorat no ens plantàvem i aturàvem indefinidament les classes davant una Administració que retalla, que abusa, que redistribueix al seu criteri – injust i interessat - els recursos de tots i totes; que manipula l’opinió pública, intentant enfrontar-nos amb les famílies per a les quals treballem tots els dies; i que com a docents ens menysprea, ens insulta i ens intenta dividir convertint un problema estructural de l’Administració en un dilema moral del professorat, de si avaluem o deixem d’avaluar. I tot això perquè segurament el nostre és un dels pocs sectors, junt amb la sanitat i serveis socials, que els queda per privatitzar, per fer els seus negocis.
Ens hem constituït en assemblea als centres i a les comarques, hem debatut i hem decidit. Ens hem constituït en una xarxa de poder des de cada centre, fent costat als sindicats, als qui, per tant, exigirem fermesa i unitat en la negociació de les nostres demandes i reivindicacions.
Hem preparat un munt d’accions per donar suport a una vaga indefinida que comença hui, però que no sabem quan acabarà: tancaments, piquets, casserolades, batucades, manifestos, concentracions, assemblees, xarrades, cartells, pancartes i mems, fins i tot soterraments fingits de l’educació pública, concerts, pòdcasts i videoclips. Com deia el nostre poeta, Estellés, estem units, i som alegres i combatius.
Som, doncs, un col·lectiu organitzat; no un gest simbòlic o una protesta aïllada. Som treballadors i treballadores autoorganitzats decidits a sostindre una lluita – llarga, si cal - per aconseguir millores reals i posar fre a la degradació del sistema educatiu públic del País Valencià. Un sistema que moltes vegades només se sosté pel treball invisible dels docents, per la comprensió de les famílies i – no els oblidem – per la col·laboració dels iaios i iaies que quan haurien d’estar descansant del treball de tota una vida, es presenten cada dia a les portes de les nostres escoles acompanyant els seus nets i netes, substituint la figura de mares i pares que pateixen horaris abusius i antiinfantils.
Per això, exigim a la Conselleria d’Educació les reivindicacions de sempre. Però potser amb la diferència que mai fins ara havíem estat tan decidits i ben organitzats com per aconseguir-ho d’una vegada per totes:
- la reducció de ràtios i la desmassificació de les aules per poder atendre el nostre alumnat com es mereix, i com els garanteix la normativa d’inclusió educativa;
- la incorporació de professorat de suport i rapidesa en la substitució de les baixes i permissos;
- la recuperació d’un model lingüístic que garantisca la competència plurilingüe i la cohesió social amb el valencià – és a dir, el català – com a llengua de qualitat educativa;
- la reducció d’una burocràcia que ens ofega i que ofega les nostres directives, impedint-los massa vegades estar al costat del professorat en els problemes de cada dia;
edificis dignes, segurs i sense barracots prefabricats;
- condicions ambientals adequades tot l’any a tots els centres;
- i la recuperació del poder adquisitiu d’un professorat amb el salari congelat des de fa dos dècades.
Aquest és el nostre horitzó com a docents. Les mestres i les professores que pararen el 1988 durant 21 dies de vaga arrancaren al carrer conquestes que hui donem per fetes, per indiscutibles, per suposades; però que llavors eren el seu horitzó: com la jornada setmanal de 37 hores i mitja; l’escolarització dels infants de tres anys; o els sexennis.
Ara ens toca a nosaltres. Les nostres reivindicacions són l’horitzó per als docents i l’alumnat de les pròximes generacions. Comencem a caminar cap a eixe horitzó que ens hem donat: cap a la dignificació del treball docent i de les condicions d’aprenentatge de l’alumnat de les properes dècades. Un camí que no es pot acabar amb les concessions que ja comencen a oferir-nos, però que no canvien el sistema, que no canvien res. I molt menys s’ha d’acabar comprant-nos amb un grapat d’euros, quan no almoina.
Per això, als companys i companyes que hui heu acudit als centres, us diem: afegiu-vos a la vaga; vos estem esperant. No us quedeu al marge, perquè junts i juntes tindrem més força per enfortir les assemblees i xarxes que estem construint davant una Administració indiferent i fins i tot hostil amb el benestar de la comunitat educativa. No els seguiu el joc; no els compreu el discurs del dilema moral davant un problema sistèmic, estructural.
A les famílies us diem que aquesta vaga també és per vosaltres, pels vostres fills i filles. Nosaltres també sóm famílies. El dret a l’educació és fonamental. Però sense recursos i les condicions adequades, l’aprenentatge i la convivència es fa difícil, de vegades impossible. Famílies: no els compreu el relat; no us deixeu enganyar. I recordeu els missatges que Feijóo enviava a Mazón la nit de la dana: “Lleva la iniciativa de la comunicación... Es la clave”, li deia. Més clar, aigua. No els importen els fets ni la veritat. Només volen guanyar el relat abans que la realitat dels centres arribe a les famílies. Propaganda i mentides. Són els hereus de Mazón, els substituts de Rovira, socis i presoners de la ultradreta. No us els cregueu.
I a vosaltres, els que hui esteu ací, al peu del canó, no defalliu. Aguanten. Intentaran comprar-nos, intentaran cansar-nos, intentaran dividir-nos i enfrontar-nos, intentaran comprar silencis i sembrar pors, dubtes. L’embranzida esdevindrà desmobilització per moments, cansament, resignació. Però aquesta, com la de 1988, és una lluita llarga, de fons, estructural, contra buròcrates que perdran la seua feina si no la compleixen amb eficàcia. Són això i res més que això. Burocràtes. No són monstres extraordinaris. No els regalarem eixa grandesa. Per això, companyes i companys, hem de caminar junts amb pas ferm i el cap dret, solidàriament, pacíficament , alegrement, recolzant-nos les unes als altres en els moments en què el dubte ens faça trontollar. Sense perdre de vista eixe horitzó de desmassificació d’aules, recursos adequats i condicions laborals dignes que ens hem traçat.
Pels docents de les pròximes dècades.
Per l’alumnat que vindrà.
Perquè els centres no esdevinguen magatzems ni aparcaments de xiquets i xiquetes.
Perquè educar no siga resistir cada dia.
Anem-nos-en ara a València. Anem-nos-en alegres i combatius. Anem-nos-en a la vaga indefinida!
