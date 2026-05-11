Miguel Induráin participa en La Legendaria de Ontinyent
El mejor ciclista español, pentacampeón del Tour de Francia, fue uno de los casi mil corredores en una marcha cicloturista que estuvo marcada por la lluvia
Jesús Sansaloni
El exciclista español Miguel Induráin, pentacampeón del Tour de Francia y que está considerado como el mejor ciclista español de todos los tiempos, participó el pasado sábado en La Legendaria de Ontinyent. Induráin fue la gran estrella de la primera edición de la marcha cicloturista La Legendaria de Ontinyent, que congregó a casi mil participantes durante este pasado sábado.
Induráin, junto al resto de participantes, tuvieron que aguantar un gran aguacero, aunque la lluvia no hizo mella en el campeón navarro, que estuvo muy a gusto durante los más de 100 kilómetros de esta marcha. El mejor ciclista de la historia de España confirmó que volverá. Un gran éxito de participación, que sirvió para ayudar al Club Ciclista Ontinyent.
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