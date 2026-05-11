El Museu del Tèxtil acoge la muestra de Vidal Corella con imágenes inéditas de la presencia nazi en València tras la Guerra Civil

El Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana de Ontinyent inaugurará este miércoles 13 de mayo la exposición ‘Luis Vidal Corella. Crónica fotográfica de la posguerra en València’, un proyecto impulsado desde la delegación de Memoria Democrática de la Diputación de València que reúne cerca de 200 fotografías, alrededor de 80 de ellas inéditas, y que recupera, a través del fotoperiodismo, la memoria visual de la ciudad de València durante la Guerra Civil y los años más duros de la posguerra.

Uno de los puntos de mayor interés de la muestra es el testigo gráfico de la fuerte presencia de los nazis en València en los meses siguientes a la finalización de la guerra, un extremo del que no había testigo hasta la aparición de las fotos de Luis Vidal.

La regidora de Turismo y Museos del Ayuntamiento de Ontinyent, Mª José Alhambra, ha agradecido el trabajo de la diputada responsable del área de Memoria Democrática, la Vicepresidenta 1ª de la institución provincial, Natàlia Enguix, por las gestiones que han hecho posible que llegue a Ontinyent una muestra del interés y la calidad de esta, que a buen seguro va a ayudarnos a seguir avanzando en el objetivo de mantener el Museo como el polo de atracción cultural y elemento de proyección exterior de la ciudad que ya ha estado con las primeras exposiciones”.

La muestra dedicada a la obra de Vidal Corella fue expuesta en primer lugar en el MuVIM, el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad de la Diputación de València, y cuenta como comisarios con Ester Medán y Luis Vidal Ayala. Precisamente este último, hijo de Luis Vidal Corella, asistirá a la inauguración de la muestra junto al alcalde Jorge Rodríguez y la Vicepresidenta 1ª de la Diputación Natàlia Enguix. El conjunto de imágenes de la muestra alcanza un arco cronológico que va de 1914 a 1959 y documenta acontecimientos como la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil, la represión franquista y la vida cotidiana durante la posguerra, configurando un legado visual de primer nivel sobre la historia contemporánea valenciana. Además del conjunto fotográfico, la exposición incorpora objetos originales y materiales documentales como cámaras utilizadas por el mismo Luis Vidal Corella, carnés de prensa y mapas empleados durante la Guerra Civil procedentes de la *cartoteca de la Universitat de València.

Proyección de “La Invasió dels Bàrbars”

La exposición guarda relación directa con la película “La Invasió dels Bàrbars”, que se proyectará en la sala del Cine Club Utiye en el Centro Comercial El Telar este viernes 15 de mayo a las 19:30 horas, en presencia de su autor Vicent Monsonís, quien recibirá el premio Ontinyent Negro de Cinematografía. La película del realizador valenciano basa algunas de las escenas de la película en fotografías realizadas por Luis Vidal Corella que forman parte de la muestra que desde este miércoles se encontrará al Museo del textil.

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Día Internacional de los Museos

La inauguración de la muestra se incluye dentro de la programación municipal programada por la concejalía de Turismo para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que se celebrará el próximo 18 de mayo bajo el lema “Museus unint un món dividit”, impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), entidad que conmemora su 80 aniversario. Además de esta exposición, para este domingo 17 de mayo se ha programado una visita guiada a los refugios antiaéreos de Ontinyent. La visita cuenta con plazas limitadas.