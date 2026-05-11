El Olímpic se queda sin promoción de ascenso

El CD Olímpic ha puesto fin a la temporada en la Lliga Comunitat después de perder por 1-0 ante el Eldense B en el estadio Nou Pepico Amat de Elda. El conjunto setabense necesitaba ganar y esperar un tropiezo del Torrevieja frente al Rayo Ibense para alcanzar la tercera plaza y disputar la promoción de ascenso a Tercera Federación, pero el triunfo del conjunto salinero dejó sin opciones matemáticas al equipo entrenado por José Manuel Rueda incluso antes del desenlace final.

Pese a ello, el Olímpic mantuvo la intensidad competitiva hasta el final ante un Eldense B que también se jugaba el ascenso directo. El partido llegó sin goles al tramo final y no fue hasta el minuto 90+1 cuando Helios Brotons transformó un penalti que dio la victoria al filial. El resultado permitió al Eldense B proclamarse campeón del grupo y conseguir el ascenso directo, mientras que Benidorm y Torrevieja disputarán la promoción.

El encuentro fue igualado durante buena parte del tiempo. Según explicó el técnico del Olímpic, José Manuel Rueda, su equipo realizó una buena primera mitad y consiguió ejecutar el planteamiento trabajado durante la semana. “Creo que el equipo ha competido hoy bastante bien. La primera parte hemos estado mucho mejor que el Eldense, mejor plantado. Hemos tenido dos o tres ocasiones bastante claras”, afirmó. Rueda lamentó no haber aprovechado esas oportunidades, ya que considera que el partido podría haber cambiado con un marcador favorable. “Ha sido una pena no poder aprovechar esas dos ocasiones porque han sido bastante claras. Nos hubiesen puesto con el marcador a favor y seguramente en la segunda parte se hubiese visto un partido diferente”, señaló.

Tras el descanso, el Eldense B adelantó líneas en busca de la victoria necesaria para ascender. “Ellos han dado un pasito hacia adelante porque necesitaban la victoria para conseguir ese ascenso”, explicó Rueda, aunque añadió que “tampoco ha habido una superioridad aplastante”. El entrenador setabense reconoció que a su equipo le faltó energía en el tramo decisivo: “Nos hemos quedado los últimos 10 o 15 minutos sin gasolina”. El técnico también hizo referencia a una acción polémica en el área rival. “Creo que ha sido penalti a favor nuestro, pero el árbitro no lo ha creído oportuno y no lo ha dado”, comentó tras el encuentro. En el acta arbitral consta además una amarilla para el propio José Manuel Rueda en el minuto 68 por mostrar disconformidad con una decisión arbitral, así como la expulsión del encargado de material del Olímpic, Alejandro Vaquero, en el tiempo añadido por protestar al asistente.

Pese a quedarse fuera de la promoción, Rueda realizó una valoración positiva del curso y felicitó al Eldense B por el ascenso conseguido. “Creo que también ha sido el equipo más regular de toda la liga”, afirmó. Sobre la temporada del Olímpic, señaló que “hemos hecho una buena temporada”, aunque reconoció que “se ha podido mejorar porque siempre todo se puede mejorar”. El entrenador también tuvo palabras para la plantilla y para la afición del Olímpic, que vio cómo el equipo mantuvo opciones hasta la última jornada. “Contento de la plantilla, de los jugadores que hasta última hora han estado luchando. Creo que hemos tenido vida hasta última hora”, indicó.

Carcaixent y l’Olleria descienden a la Primera FFCV. EL Alzira será nuevo equipo de la Lliga Comunitat, y podría serlo también el Atzeneta.

El Benigànim CF celebra la permanencia en la Lliga Comunitat / Benigànim CF

L'Olleria y Benigànim

L'Olleria, ya descendido, despidió la liga regular con una derrota por 2-1 en su visita al CE Alberic Sucemart. Los de la Vall d'Albaida han acabado la competición como colistas del grupo, con 22 puntos.

Noticias relacionadas

El Benigànim, por su parte, empató sin goles en su visita al Carcaixent y consigue la salvación. El conjunto "ganxut" ha finalizado la liga cuarto por la cola, con 34 puntos, uno más que el Carcaixent, que desciende de categoría, junto a l'Olleria y el Mutxamel.