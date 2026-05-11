"Ontinyent Participa 2026" inicia la fase de votaciones con el nuevo sistema de puntos

El Ayuntamiento de Ontinyent ha puesto en marcha la cuarta y última fase de la edición de este año del proceso de presupuestos participativos Ontinyent Participa, con la novedad de la aplicación de un nuevo sistema de puntos. Tal como se anunció previamente, las personas participantes (mayores de 16 años empadronadas en la ciudad) pueden seleccionar hasta cinco proyectos, asignándoles 5, 4, 3, 2 y 1 puntos según la orden de preferencia. Además, se elimina el mínimo obligatorio de tres proyectos que existía hasta ahora, de forma que se podrá votar un único proyecto o hasta cinco, según elija cada participante.

En concreto, las propuestas finalistas plantean la puesta en marcha de un plan de desbroce y mejora de los senderos del término; la creación de un programa municipal para mejorar la accesibilidad cognitiva en establecimientos de hostelería y comercios de la ciudad; la organización de un taller/curso relacionado con la psicología, bienestar y gestión emocional para la ciudadanía; el fomento del valenciano; o una renovación de maquinaria en el gimnasio del polideportivo.

También se propone la realización de cursos de primeros auxilios para toda la población; un estudio técnico para identificar inmuebles de la calle Mayor abandonados por sus propietarios o deterioro estructural; la creación de parques infantiles para todas las edades con diferentes tipos de juegos para fomentar la actividad física y el desarrollo infantil; la ampliación de la programación de juventud con incorporación de nuevas actividades, hasta el límite del presupuesto disponible; Incrementar la cantidad de árboles en toda la población; y la apertura de la Biblioteca de Sant Josep los fines de semana por la mañana, con actividades para todos los públicos.

El detalle de las propuestas se puede ampliar en las redes sociales municipales y en www.ontinyentparticipa.es, página donde se puede votar hasta el 24 de mayo. Además, durante estos días se vuelve a contar con la figura de los dinamizadores de calle equipados con tabletas, que este lunes iniciaban su actividad desplazándose al mercado de lunes para informar y facilitar la votación in situ en estos dispositivos. En los próximos días también visitarán los institutos de la ciudad. Desde el gobierno municipal se ha animado toda la ciudadanía mayor de 16 años a "implicarse participando en la votación final y aprovechar la posibilidad de poder decidir qué es aquello que quieren que se haga".

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La regidora de Ciudadanía, Inma López, explicaba que este nuevo sistema, planteado atendiendo a peticiones vecinales, “nos permitirá priorizar mejor las iniciativas que cada persona considera más importantes, y así reflejar mejor la voluntad ciudadana”. Otra de las mejoras introducidas, atendiendo también a peticiones vecinales, ha sido que la orden de presentación de las propuestas en la papeleta y en el listado digital se ha decidido por sorteo en el consejo vecinal, con el objetivo de garantizar la máxima neutralidad.